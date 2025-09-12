2. DÖNEM TUS SONUÇLARI AÇIKLADI MI? SORGULAMA EKRANI

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

17 Ağustos 2025 Pazar günü TUS 2. Dönem sınavı yapıldı. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı günü beklerken sonuçların açıklanacağı tarih de belli oldu. İşte detaylar...

TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavı'nda adaylar iki teste tabi tutuldu. Verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı değerlendirilecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılacak.

Ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

