2. DÖNEM TUS SONUÇLARI AÇIKLADI MI? SORGULAMA EKRANI

2. DÖNEM TUS SONUÇLARI AÇIKLADI MI? SORGULAMA EKRANI

Son dakika haberleri... Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem oturumları 17 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor... Peki, TUS 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 15:18 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 15:19
2. DÖNEM TUS SONUÇLARI AÇIKLADI MI? SORGULAMA EKRANI

17 Ağustos 2025 Pazar günü TUS 2. Dönem sınavı yapıldı. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı günü beklerken sonuçların açıklanacağı tarih de belli oldu. İşte detaylar...

TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavı'nda adaylar iki teste tabi tutuldu. Verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı değerlendirilecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılacak.

Ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

3
