Resmi Gazete'de bugün! 8 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Resmi Gazete bugün 8 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 8 Eylül Pazartesi tarihli 33011. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Eylül Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

8 Eylül tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Yaşlı Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Trakya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

👉8 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri