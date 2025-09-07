KPSS SINAV TAKVİMİ 7 EYLÜL | Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu

ÖSYM ve MEB tarafından yayımlanan sınav takvimi, hafta sonu sınavlara girecek olan adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor... Peki, bu hafta sonu hangi sınavlar yapılacak? İşte yanıtı...

7 Eylül Pazar günü, milyonlarca adayın merakla beklediği 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu gerçekleştirilecek. Sınav süresi 130 dakika olacak ve toplam 120 soru yöneltilecek. KPSS Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KPSS 2025 SINAV TAKVİMİ

ÖSYM'nin resmi takvimine göre KPSS 2025 süreci şu şekilde ilerleyecek:

7 Eylül 2025 Pazar: Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu

13 Eylül 2025 Cumartesi: KPSS Alan Bilgisi (1. Gün)

14 Eylül 2025 Pazar: KPSS Alan Bilgisi (2. Gün)

Bu oturumların ardından adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarını bekleyecek ve tercih süreçlerine hazırlanacak.