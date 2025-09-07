CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler KPSS SINAV TAKVİMİ 7 EYLÜL | Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu

KPSS SINAV TAKVİMİ 7 EYLÜL | Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu

7 Eylül Pazar günü sınava girecek adayların adayın beklediği KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu uygulanacak. ÖSYM’nin duyurusuna göre adaylar, saat 10.00’dan sonra sınavların yapılacağı binalara giremeyecek. İşte sınava dair önemli diğer detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 09:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KPSS SINAV TAKVİMİ 7 EYLÜL | Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu

ÖSYM ve MEB tarafından yayımlanan sınav takvimi, hafta sonu sınavlara girecek olan adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor... Peki, bu hafta sonu hangi sınavlar yapılacak? İşte yanıtı...

7 Eylül Pazar günü, milyonlarca adayın merakla beklediği 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu gerçekleştirilecek. Sınav süresi 130 dakika olacak ve toplam 120 soru yöneltilecek. KPSS Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KPSS 2025 SINAV TAKVİMİ

ÖSYM'nin resmi takvimine göre KPSS 2025 süreci şu şekilde ilerleyecek:

7 Eylül 2025 Pazar: Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu

13 Eylül 2025 Cumartesi: KPSS Alan Bilgisi (1. Gün)

14 Eylül 2025 Pazar: KPSS Alan Bilgisi (2. Gün)

Bu oturumların ardından adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarını bekleyecek ve tercih süreçlerine hazırlanacak.

👉🏼KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

F.Bahçe ve G.Saray arasında Salih Özcan derbisi!
G.Saray'dan çok konuşulacak hamle! Transferde son dakika
DİĞER
Türkiye’den dünyaya şehircilik dersi! "Demesi kolay da, icrası o kadar değil..."
CHP’li Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fondaş üzerinden "ihraç sopası" gösterdi: "Kimseyi hedef göstermek istemem"
Galatasaray dinamo için teklifini yaptı!
Beşiktaş’tan Carrasco sürprizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Sultanları-İtalya maçı tüm detaylar! Filenin Sultanları-İtalya maçı tüm detaylar! 10:42
TRT 1 CANLI İZLE | TRT 1 nasıl izlenir? (Frekans bilgileri 2025) TRT 1 CANLI İZLE | TRT 1 nasıl izlenir? (Frekans bilgileri 2025) 10:41
Lüksemburg-Slovakya maçı ne zaman? Lüksemburg-Slovakya maçı ne zaman? 10:35
Almanya-Kuzey İrlanda maçı bilgileri! Almanya-Kuzey İrlanda maçı bilgileri! 10:29
Polonya-Finlandiya maçı ne zaman? Polonya-Finlandiya maçı ne zaman? 10:22
Formula 1 İtalya yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 İtalya yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 10:14
Daha Eski
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komorlar maçı ne zaman? Orta Afrika Cumhuriyeti-Komorlar maçı ne zaman? 10:12
Belçika-Kazakistan maçı ne zaman? Belçika-Kazakistan maçı ne zaman? 10:06
Litvanya-Hollanda maçı ne zaman? Litvanya-Hollanda maçı ne zaman? 10:06
Kuzey Makedonya-Lihtenştayn maçı ne zaman? Kuzey Makedonya-Lihtenştayn maçı ne zaman? 09:56
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yeni transfer... F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yeni transfer... 09:51
Gürcistan-Bulgaristan maçı detayları! Gürcistan-Bulgaristan maçı detayları! 09:34