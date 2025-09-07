CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 7 Eylül

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 7 Eylül

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 40'ın altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 37,82 olarak ölçüldü. İşte 7 Eylül 2025 Pazar İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 07:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 7 Eylül

BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 EYLÜL | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde %16,00 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde %57,97 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 7 Eylül Pazar günü yüzde 37,82 olarak ölçüldü.

💦7 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 7 Eylül Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 37,82 olarak ölçüldü.

🚿 Ömerli Barajı: %32,25

🚿 Darlık Barajı: %51,00

🚿 Elmalı Barajı: %57,97

🚿 Terkos Barajı: %43,27

🚿 Alibey Barajı: %22,43

🚿 Büyükçekmece Barajı: %39,98

🚿 Sazlıdere Barajı: %36,42

🚿 Istrancalar Barajı: %22,61

🚿 Kazandere Barajı: %16,00

🚿 Pabuçdere Barajı: %28,56

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

F.Bahçe ve G.Saray arasında Salih Özcan derbisi!
Galatasaray dinamo için teklifini yaptı!
DİĞER
Gürcan Bilgiç’ten Fenerbahçe için teknik direktör açıklaması: “Pazartesi günü cin şişeden çıkar”
Başkan Erdoğan'dan 300 bininci konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar! "Evine kavuşmayan depremzedemiz kalmayacak"
F.Bahçe'den Bissouma hamlesi!
Osimhen'e sakatlık şoku! Maça devam edemedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 7 Eylül 2025 Pazar Bugünkü maçlar 7 Eylül 2025 Pazar 07:04
Osimhen'e sakatlık şoku! Maça devam edemedi Osimhen'e sakatlık şoku! Maça devam edemedi 00:42
Eintracht Frankfurt'tan G.Saray açıklaması! Eintracht Frankfurt'tan G.Saray açıklaması! 00:42
İtalyan teknik adam F.Bahçe ile görüşüyor! İtalyan teknik adam F.Bahçe ile görüşüyor! 00:42
Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması! Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması! 00:42
Sallai maça damga vurdu! Sallai maça damga vurdu! 00:42
Daha Eski
De la Fuente'den Arda ve Yamal yorumu! De la Fuente'den Arda ve Yamal yorumu! 00:42
Trabzonspor'dan Onana bombası! Trabzonspor'dan Onana bombası! 00:42
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 00:42
F.Bahçe'den şaşırtan Cengiz kararı! Beşiktaş... F.Bahçe'den şaşırtan Cengiz kararı! Beşiktaş... 00:42
G.Saray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi G.Saray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi 00:42
Beşiktaş’a Trossard şoku! Beşiktaş’a Trossard şoku! 00:42