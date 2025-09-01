CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 1 Eylül nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM SON DAKİKA | 1 Eylül nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

Son dakika deprem 1 Eylül Pazartesi | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 1 Eylül 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 07:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA | 1 Eylül nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 1 EYLÜL? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 1 Eylül Pazartesi son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

1 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

G.Saray'da kaleci çıkmazı! Rota Fransa'ya çevrildi
G.Saray'a Lookman transferinde dev rakipler!
DİĞER
İsmail Kartal – Fenerbahçe görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Yönetimle ne konuştu?
Başkan Erdoğan'dan ŞİÖ marjında kritik temaslar! Önce Çin sonra Pakistan ve Azerbaycan... Şi Cinping de "Daha adil bir dünya" dedi
Marco Asensio, Fenerbahçe'de!
Cuesta ardından F.Bahçeli isme yöneldiler! İşte o teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın: Çok ciddi zaman lazım Sergen Yalçın: Çok ciddi zaman lazım 01:13
Fatih Tekke'den hakem tepkisi! Fatih Tekke'den hakem tepkisi! 01:13
Beşiktaş Alanya'dan puansız ayrıldı! Beşiktaş Alanya'dan puansız ayrıldı! 01:13
Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! 01:13
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 01:13
Marco Asensio, Fenerbahçe'de! Marco Asensio, Fenerbahçe'de! 01:13
Daha Eski
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! 01:13
Fırtına'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Fırtına'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 01:13
G.Saray'da ayrılık açıklandı! G.Saray'da ayrılık açıklandı! 01:13
Başakşehir'de gol sesi çıkmadı! Başakşehir'de gol sesi çıkmadı! 01:13
Yeni transferler sahne aldı! Kanarya milli araya moralli gitti Yeni transferler sahne aldı! Kanarya milli araya moralli gitti 01:13
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 01:13