CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İstanbul namaz vakitleri 30 Ağustos 2025 | İstanbul namaz ve ezan saatleri

İstanbul namaz vakitleri 30 Ağustos 2025 | İstanbul namaz ve ezan saatleri

İstanbul 30 Ağustos Cumartesi tarihli namaz saatleri, ibadet etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 30 Ağustos Cumartesi namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 07:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul namaz vakitleri 30 Ağustos 2025 | İstanbul namaz ve ezan saatleri

İstanbul namaz saatleri 30 AĞUSTOS 2025 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 30 Ağustos Cumartesi İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 20 Ağustos 2025 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 04.51

Güneşin doğuşu:👉 06.22

Öğle vakti:👉 13.10

İkindi vakti:👉 16.51

Akşam vakti:👉 19.48

Yatsı vakti:👉 21.13

👉30 Ağustos Cumartesi illere göre namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın...👈

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Diego Carlos'un iki talibi daha var!
Hakan Çalhanoğlu gelecek m? İşte verdiği son karar
DİĞER
Efsane yarışmada heyecan dorukta!
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
Yusuf Akçiçek bombası!
Aslan'ın 1 numarası Belçika'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 30 Ağustos Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 30 Ağustos Cumartesi 2025 07:45
G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi 01:18
G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi 01:17
Milliler hazırlık maçında mağlup Milliler hazırlık maçında mağlup 01:09
Milliler hazırlık maçında mağlup Milliler hazırlık maçında mağlup 01:08
Valencia evinde hata yapmadı! Valencia evinde hata yapmadı! 00:25
Daha Eski
O isimden flaş teknik direktör açıklaması! O isimden flaş teknik direktör açıklaması! 00:20
Göztepe ile Konyaspor yenişemedi! Göztepe ile Konyaspor yenişemedi! 00:19
Montella'dan Barış Alper sorusuna yanıt! Montella'dan Barış Alper sorusuna yanıt! 00:19
Kerem resmen F.Bahçe'de! Kerem resmen F.Bahçe'de! 00:19
Merve Terim'den Kerem için flaş paylaşım! Merve Terim'den Kerem için flaş paylaşım! 00:19
De La Fuente'den Arda'ya övgü dolu sözler! De La Fuente'den Arda'ya övgü dolu sözler! 00:19