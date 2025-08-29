CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Eli Böğründe tarifi | Eli böğründe nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Eli Böğründe tarifi | Eli böğründe nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Kahramanmaraş'ın eşsiz lezzetlerinden Eli Böğründe, adını tepsiye dizilen et ve sebzelerin dizilişinden alır. Bu nefis yöresel tat, etin ve sebzelerin mükemmel uyumuyla ve kolay hazırlanışı sayesinde en çok sevilen yöresel tatlar arasında yer alıyor. Eli Böğründe yemeğinin tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 14:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eli Böğründe tarifi | Eli böğründe nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ELİ BÖĞRÜNDE TARİFİ | Kahramanmaraş mutfağının incisi Eli Böğründe, adını et ve sebzelerin tepsiye "el böğründe" gibi yan yana dizilmesinden alıyor. Maraş'ın geleneksel lezzeti olan bu yemek, kuzu eti, domates, biber ve soğan gibi basit ama lezzetli malzemelerle hazırlanıyor. Hem göze hem damağa hitap eden Eli Böğründe, fırında pişirilen doyurucu bir yemek olarak sofralarda yerini alıyor. İşte Eli Böğründe tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

ELİ BÖĞRÜNDE NASIL YAPILIR?

MALZEMELERİ

500 gram kuzu eti (kuşbaşı doğranmış)

3 adet orta boy domates

3 adet yeşil biber (sivri veya çarliston)

2 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça (domates veya biber salçası)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı su

1 çay kaşığı kekik

YAPILIŞI

Kuzu etini kuşbaşı doğrayın (veya kasaptan hazır alın). Domatesleri ve soğanları yuvarlak, biberleri ise halka şeklinde doğrayın. Sarımsakları ince ince kıyın.

Fırın tepsisine kuzu etlerini tek sıra halinde yerleştirin. Üzerine sırasıyla soğan, domates ve biberleri dizin. Malzemeleri "el böğründe" gibi yan yana, düzenli bir şekilde yerleştirmek, yemeğin adını aldığı geleneksel sunum şeklidir.

Sarımsakları malzemelerin üzerine serpin. Bir kasede salçayı yarım çay bardağı su ile inceltin, tuz, karabiber ve pul biber ekleyip karıştırın. Bu sosu tepsinin üzerine gezdirin. Tereyağını küçük parçalar halinde yemeğin üzerine dağıtın.

Tepsiyi alüminyum folyo ile kapatın ve önceden ısıtılmış 200°C fırında 40 dakika pişirin. Folyoyu kaldırıp 10-15 dakika daha pişirerek sebzelerin hafif kızarmasını sağlayın.

Pişen yemeği fırından çıkarın, üzerine kekik serpin ve sıcak olarak servis yapın. Yanında pilav veya lavaş ekmeği ile sunum yapabilirsiniz.

PÜF NOKTALARI

Sebzeleri tepsiye dizerken etlerin üzerine değil, yanlarına yerleştirin. Bu, yemeğin geleneksel "el böğründe" görünümünü korur ve sebzelerin eşit pişmesini sağlar.

Geniş ve yayvan bir tepsi tercih edin ki malzemeler sıkışmasın.

Kerem resmen F.Bahçe'de!
REKLAM
DİĞER
“Gözleri KaraDeniz"in başrolleri Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'dan Karadeniz anıları
Şaibenin ses kaydı iddianamede! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde delege tezgahı böyle kuruldu | Kime kaç yıl hapis isteniyor?
İşte G.Saray'ın Kerem transferinden aldığı pay!
Mourinho'nun ayrılığı dünya gündeminde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe transferde aynı sorunu mu yaşayacak? Tielemans... F.Bahçe transferde aynı sorunu mu yaşayacak? Tielemans... 15:38
Kerem resmen F.Bahçe'de! Kerem resmen F.Bahçe'de! 15:12
Mourinho'nun ayrılığı dünya gündeminde! Mourinho'nun ayrılığı dünya gündeminde! 14:41
Sergen Yalçın Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi! Sergen Yalçın Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi! 13:56
Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman? Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman? 13:56
F.Bahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi tamam! F.Bahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi tamam! 13:53
Daha Eski
Al Shabab Riyadh - Al Khaleej maçı ne zaman? Al Shabab Riyadh - Al Khaleej maçı ne zaman? 13:52
Al Hilal - Al Riyadh maçı ne zaman? Al Hilal - Al Riyadh maçı ne zaman? 13:49
Milli takımın aday kadrosu belli oldu! Milli takımın aday kadrosu belli oldu! 13:39
Mourinho'nun F.Bahçe'de bıraktıları... Mourinho'nun F.Bahçe'de bıraktıları... 13:36
TRT Spor canlı izle | Türkiye - Çekya maçı şifresiz izle TRT Spor canlı izle | Türkiye - Çekya maçı şifresiz izle 13:32
Tam bir tazminat canavarı! İşte Mourinho'nun cebine giren para Tam bir tazminat canavarı! İşte Mourinho'nun cebine giren para 13:04