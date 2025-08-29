Eli Böğründe tarifi | Eli böğründe nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

ELİ BÖĞRÜNDE TARİFİ | Kahramanmaraş mutfağının incisi Eli Böğründe, adını et ve sebzelerin tepsiye "el böğründe" gibi yan yana dizilmesinden alıyor. Maraş'ın geleneksel lezzeti olan bu yemek, kuzu eti, domates, biber ve soğan gibi basit ama lezzetli malzemelerle hazırlanıyor. Hem göze hem damağa hitap eden Eli Böğründe, fırında pişirilen doyurucu bir yemek olarak sofralarda yerini alıyor. İşte Eli Böğründe tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

ELİ BÖĞRÜNDE NASIL YAPILIR?

MALZEMELERİ

500 gram kuzu eti (kuşbaşı doğranmış)

3 adet orta boy domates

3 adet yeşil biber (sivri veya çarliston)

2 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça (domates veya biber salçası)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı su

1 çay kaşığı kekik

YAPILIŞI

Kuzu etini kuşbaşı doğrayın (veya kasaptan hazır alın). Domatesleri ve soğanları yuvarlak, biberleri ise halka şeklinde doğrayın. Sarımsakları ince ince kıyın.

Fırın tepsisine kuzu etlerini tek sıra halinde yerleştirin. Üzerine sırasıyla soğan, domates ve biberleri dizin. Malzemeleri "el böğründe" gibi yan yana, düzenli bir şekilde yerleştirmek, yemeğin adını aldığı geleneksel sunum şeklidir.

Sarımsakları malzemelerin üzerine serpin. Bir kasede salçayı yarım çay bardağı su ile inceltin, tuz, karabiber ve pul biber ekleyip karıştırın. Bu sosu tepsinin üzerine gezdirin. Tereyağını küçük parçalar halinde yemeğin üzerine dağıtın.

Tepsiyi alüminyum folyo ile kapatın ve önceden ısıtılmış 200°C fırında 40 dakika pişirin. Folyoyu kaldırıp 10-15 dakika daha pişirerek sebzelerin hafif kızarmasını sağlayın.

Pişen yemeği fırından çıkarın, üzerine kekik serpin ve sıcak olarak servis yapın. Yanında pilav veya lavaş ekmeği ile sunum yapabilirsiniz.

PÜF NOKTALARI

Sebzeleri tepsiye dizerken etlerin üzerine değil, yanlarına yerleştirin. Bu, yemeğin geleneksel "el böğründe" görünümünü korur ve sebzelerin eşit pişmesini sağlar.

Geniş ve yayvan bir tepsi tercih edin ki malzemeler sıkışmasın.