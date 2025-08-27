TRT 1 şifresiz izle | TRT 1 Benfica-Fenerbahçe maçı canlı izle | TRT 1 frekans bilgileri 2025 - yayın akışı

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2025 | 1968 yılında yayın hayatına başlayan TRT 1, Türk televizyonculuğunun en köklü ve güvenilir adreslerinden biri olmayı sürdürüyor. Son dönemde özellikle spor yayıncılığı alanında yaptığı hamlelerle öne çıkan TRT 1, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarını ekranlara taşıyarak futbolseverlerin gözdesi haline geldi. Türk takımlarının da sahne aldığı Avrupa maçlarını şifresiz yayınlayan TRT, ilgi odağı olmayı sürdürüyor. "Benfica-Fenerbahçe maçı canlı izle" konusu ise gündemdeki yerini koruyor. Peki, TRT 1 nasıl izlenir? TRT 1 şifreli mi? İşte, 2025 TRT 1 frekans bilgileri

TRT 1 NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin ilk kanalı olma özelliğini taşıyan TRT 1 televizyon, tablet, bilgisayar ve telefon gibi teknolojik ürünler üzerinden izlenebilir. Dijital yayın yaparak internet üzerindeden de izleyicilerle buluşan TRT 1 şifresiz izlenme özelliğiyle sayesinde milyonlarca kişi tarafından takip edilmeye devam ediyor.

BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Benfica-Fenerbahçe maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2025

TRT 1 frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

TRT 1 NE ZAMAN KURULDU?

TRT 1, Türkiye'nin en köklü televizyon kanallarından biri olup, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) aittir. 31 Ocak 1968 tarihinde yayın hayatına başlamıştır ve TRT'nin ilk genel televizyon kanalının adıdır. TRT 1, ilk başlarda siyah-beyaz yayın yaparken, 1986 yılında renkli yayına geçmiştir. Kanal, Türk televizyonculuğunun öncüsü olarak kabul edilir ve yayınları, hem kültürel hem de sosyal açıdan önemli bir etki yaratmıştır.

TRT 1'in yayın politikasında, devletin resmi kurumlarının ve kamu hizmetinin de yansıtıldığı bir yaklaşım benimsenmiştir. Kanal, genellikle kaliteli ve toplumsal sorumluluk taşıyan içerikler üretmeye çalışmaktadır. Yayınlar, eğitici, kültürel ve toplumsal meselelere duyarlı programlar odaklıdır. Türkiye'deki siyasi ve toplumsal gelişmeleri geniş bir perspektiften ele alarak, tarafsız bir yayın anlayışı sunmaya özen gösterir.

Kanal, başta Türk dizileri olmak üzere, sinema filmleri, belgeseller, talk-show'lar, yarışmalar ve eğlence programlarıyla da izleyicilerin ilgisini çekmektedir. TRT 1, yıllar içinde Türk televizyon sektörünün gelişimine katkı sağlayan pek çok yapımın adresi olmuştur. Türk televizyon tarihinde önemli bir yer tutan bazı yapımlar, bu kanalda yayınlanmıştır.

27 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.38 İstiklal Marşı

05.40 Kara Tahta

08.15 Kendi Düşen Ağlamaz

11.30 Set Sayısı

12.00 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Grup Maçı | Türkiye-Kanada

14.00 Set Sayısı

14.15 Teşkilat

17.45 Kim Gitsin

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Özel

22.00 Benfica-Fenerbahçe maçı | UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu

00.15 Gönül Dağı

02.45 Leyla İle Mecnun