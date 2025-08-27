CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Mevlid Kandili ne zaman 2025? | Mevlid Kandili hangi gün, ayın kaçında?

Mevlid Kandili ne zaman 2025? | Mevlid Kandili hangi gün, ayın kaçında?

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumunu anma ve onun hayatını hatırlama vesilesiyle her yıl milyonlarca Müslüman tarafından idrak ediliyor. İslam dünyasında dualar, mevlit okumaları ve ibadetlerle geçirilen bu mübarek gecenin hangi gün eda edileceği merak ediliyor. Peki Mevlid Kandili ne zaman 2025? | Mevlid Kandili hangi gün, ayın kaçında? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 12:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mevlid Kandili ne zaman 2025? | Mevlid Kandili hangi gün, ayın kaçında?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2025? | Mevlid Kandili, İslam dininde Hz. Muhammed'in (s.a.v.) 571 yılında Mekke'de doğduğu geceyi temsil eder. İslam tarihindeki en önemli olaylardan biri olan bu doğum, Müslümanlar için rahmet ve hidayet vesilesi olarak kabul edilir. Kandil gecelerinde camiler dolup taşarken vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit okumaları, zikir ve dualarla bu anlamlı geceyi ihya eder.

MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜN, AYIN KAÇINDA?

2025 yılında Mevlid Kandili 3 Eylül Çarşamba günü eda edilecek. Tüm İslam aleminin çeşitli ibadetlerle geçirdiği bu mübarek gece, aynı zamanda dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirir. Mevlid Kandili'nde vatandaşlar, komşularına ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatır, hayır işleri yapar.

Mevlid Kandili, İslam takvimine göre her yıl 10-11 gün önce kutlanıyor. 2025'te 6-7 Eylül tarihlerine denk gelen bu gece, resmi tatil olmamasına rağmen manevi atmosferiyle toplumda büyük bir coşku yaratıyor. Vatandaşlar, kandil gecesinde camilere akın ederken, televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan özel programlar da yoğun ilgi görüyor. Bu geceyi değerlendirmek isteyenler için Diyanet, sabah namazına kadar açık kalacak camilerin listesini paylaşacak.

MEVLİD KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum günü olan Rebîülevvel ayının 12. gecesinde kutlanır ve İslam dünyası için derin bir manevi anlam taşır. Bu gece, Peygamberimizin insanlığa getirdiği rahmet, adalet, sevgi ve hoşgörü gibi evrensel değerleri hatırlama fırsatı sunar. Müslümanlar için Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı, ahlakı ve sünneti bir rehberdir; Mevlid Kandili, bu öğretileri yeniden düşünmek ve yaşamlarına uyarlamak için önemli bir vesiledir. Camilerde okunan mevlitler, dualar ve zikirlerle bu gece, manevi bir arınma ve Allah'a yakınlaşma anı olarak değerlendirilir.

Mevlid Kandili, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirir. Bu özel gecede Müslümanlar, komşularına ikramda bulunur, ihtiyaç sahiplerine yardım eder ve barış için dualar eder. Peygamberimizin "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisi, bu gecenin yardımlaşma ruhunu pekiştirir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği programlarla, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatından örnekler paylaşılır ve birlik mesajları vurgulanır. Mevlid Kandili, hem bireysel ibadet hem de toplumsal barış için bir köprü kurarak Müslümanları manevi bir atmosferde birleştirir.

F.Bahçe'den golcü takası! Milan ile görüşülüyor!
Cuesta transferinde büyük ters köşe!
DİĞER
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dikkat çeken detay! Dursun Özbek'ten olay karar...
PKK yönünü Tel Aviv'e çevirdi! Kara"yılan" zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelir
Filenin Sultanları Kanada'yı yendi!
G.Saray'da Onana iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cuesta transferinde büyük ters köşe! Cuesta transferinde büyük ters köşe! 13:03
AEK Larnaca-Brann maçı ne zaman? AEK Larnaca-Brann maçı ne zaman? 12:27
Club Brugge-Rangers maçı ne zaman? Club Brugge-Rangers maçı ne zaman? 12:11
Kopenhag-Basel maçı ne zaman? Kopenhag-Basel maçı ne zaman? 11:48
Keny Arroyo'dan ayrılık gibi yanıt! Keny Arroyo'dan ayrılık gibi yanıt! 11:41
Karabağ-Ferencvaros maçı ne zaman? Karabağ-Ferencvaros maçı ne zaman? 11:32
Daha Eski
Buruk'tan flaş karar! Barış Alper ve Lemina... Buruk'tan flaş karar! Barış Alper ve Lemina... 11:20
Letonya-Türkiye basketbol maçı bilgileri! Letonya-Türkiye basketbol maçı bilgileri! 10:53
Solskjaer konuşuyor | CANLI Solskjaer konuşuyor | CANLI 10:25
F.Bahçe'ye dev gelir! Benfica'yı elerlerse... F.Bahçe'ye dev gelir! Benfica'yı elerlerse... 10:13
F.Bahçe'de ayrılık yakın! Bu hafta içinde... F.Bahçe'de ayrılık yakın! Bu hafta içinde... 09:44
Filenin Sultanları Kanada'yı yendi! Filenin Sultanları Kanada'yı yendi! 09:21