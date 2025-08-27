Mevlid Kandili ne zaman 2025? | Mevlid Kandili hangi gün, ayın kaçında?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2025? | Mevlid Kandili, İslam dininde Hz. Muhammed'in (s.a.v.) 571 yılında Mekke'de doğduğu geceyi temsil eder. İslam tarihindeki en önemli olaylardan biri olan bu doğum, Müslümanlar için rahmet ve hidayet vesilesi olarak kabul edilir. Kandil gecelerinde camiler dolup taşarken vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit okumaları, zikir ve dualarla bu anlamlı geceyi ihya eder.

MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜN, AYIN KAÇINDA?

2025 yılında Mevlid Kandili 3 Eylül Çarşamba günü eda edilecek. Tüm İslam aleminin çeşitli ibadetlerle geçirdiği bu mübarek gece, aynı zamanda dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirir. Mevlid Kandili'nde vatandaşlar, komşularına ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatır, hayır işleri yapar.

Mevlid Kandili, İslam takvimine göre her yıl 10-11 gün önce kutlanıyor. 2025'te 6-7 Eylül tarihlerine denk gelen bu gece, resmi tatil olmamasına rağmen manevi atmosferiyle toplumda büyük bir coşku yaratıyor. Vatandaşlar, kandil gecesinde camilere akın ederken, televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan özel programlar da yoğun ilgi görüyor. Bu geceyi değerlendirmek isteyenler için Diyanet, sabah namazına kadar açık kalacak camilerin listesini paylaşacak.

MEVLİD KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum günü olan Rebîülevvel ayının 12. gecesinde kutlanır ve İslam dünyası için derin bir manevi anlam taşır. Bu gece, Peygamberimizin insanlığa getirdiği rahmet, adalet, sevgi ve hoşgörü gibi evrensel değerleri hatırlama fırsatı sunar. Müslümanlar için Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı, ahlakı ve sünneti bir rehberdir; Mevlid Kandili, bu öğretileri yeniden düşünmek ve yaşamlarına uyarlamak için önemli bir vesiledir. Camilerde okunan mevlitler, dualar ve zikirlerle bu gece, manevi bir arınma ve Allah'a yakınlaşma anı olarak değerlendirilir.

Mevlid Kandili, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirir. Bu özel gecede Müslümanlar, komşularına ikramda bulunur, ihtiyaç sahiplerine yardım eder ve barış için dualar eder. Peygamberimizin "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisi, bu gecenin yardımlaşma ruhunu pekiştirir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği programlarla, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatından örnekler paylaşılır ve birlik mesajları vurgulanır. Mevlid Kandili, hem bireysel ibadet hem de toplumsal barış için bir köprü kurarak Müslümanları manevi bir atmosferde birleştirir.