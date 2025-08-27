CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler A101 Aldın Aldın Kırtasiye Ürünleri | A101 28 Ağustos Perşembe aktüel ürünler kataloğu

A101 Aldın Aldın Kırtasiye Ürünleri | A101 28 Ağustos Perşembe aktüel ürünler kataloğu

A101 'aldın aldın' kataloğu ile fiyatları düşürdükçe düşürdü. Bu Perşembe Aldın Aldın kataloğunda kırtasiye ürünleri en uygun fiyatlarla A101 müşterilerine sunuluyor. Kalemden deftere, yapıştırıcından silgiye binlerce ürün yelpazesiyle tüm ihtiyacınız A101 ile ayağınıza geliyor. İşte A101'in 28 Ağustos tarihli aktüel indirimli ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 09:46
Okuldan önce haydi A101'e!
Kalemden deftere en ucuz kırtasiye ürünleri A101'de'
PEŞİN FİYATINA 3 TAKSİT FIRSATIYLA

A4 80 Yaprak Spiralli Plastik Kapaklı Defter: 39,50 TL
A4 96 Yaprak Spiralli Karton Kapaklı Defter: 54,50 TL
15 Yaprak Spiralli Resim Defteri: 25 TL
A4 60 Yapraklı Dikişli Karton Kapaklı Defter: 35,50 TL
A4 72 Yapraklı Spiralli Karton Kapaklı Defter: 42,50 TL
A4 80 Yapraklı Dikişli Plastik Kapaklı Defter: 32,50 TL
A6 120 Yapraklı 3+1 Spiralli Plastik Kapaklı Defter: 34,50 TL

140 Yapraklı Spiralli Sert Kapaklı Defter: 129 TL
A4 150 Yapraklı 4+1 Spiralli Plastik Kapaklı Defter: 89,50 TL
A5 100 Yapraklı Spiralli Plastik Kapaklı Bloknot: 49,50 TL
120 Yapraklı Dikişli Sert Kapaklı Defter: 139 TL
A4 140 Yapraklı 3+1 Spiralli Plastik Kapaklı Defter: 129 TL
A4 96 Yapraklı Spiralli Plastik Kapaklı Defter: 44,50 TL
A4 30 Yapraklı Tel Dikişli Karton Kapaklı Müzik Defteri: 15 TL

Wide Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası: 499 TL
Wide Beslenmeli İlkokul Çantası: 399 TL
Disney Art Beslenmeli İlkokul Çantası: 599 TL
Disney Art Çift Gözlü Kalem Çantası: 169 TL
Disney Lotus Beslenmeli İlkokul Çantası: 679 TL

Rotring Tikky Neon Versatil Kalem Seti: 165 TL
Roller Kalem 0,7 mm: 55 TL
Visumax Versatil Kalem Seti: 149 TL
Çok Amaçlı Solventsiz Yapıştırıcı 20 ml: 44,50 TL
Sonic Lisanslı Yapıştırıcı 8,2 ml: 37,50 TL
Visuclick Versatil Kalem+Jel Okul seti: 139 TL
Kalem Ucu 3'lü: 30 TL
Sonic Lisanslı Patafix 80'li: 79,50 TL

Permanent Marker 2'li: 59,50 TL
Karışık Hayvan Figürlü Versatil Kalem: 59,50 TL
Tavşan Figürlü Versatil Kalem Seti: 75 TL
Hayvan Figürlü Fosforlu Kalem 6'lı: 119 TL
8 Renkli Kedi Figürlü Tükenmez Kalem: 79,50 TL
Hayvan Figürlü Silgi: 19,50 TL
Ponpon Figürlü Jel Kalem: 65 TL
Fosforlu Kalem 6'lı: 109 TL

Beestar Jumbo Kuru Boya 12'li: 135 TL
Beestar Sulu Boya 12'li: 19,50 TL
Beestar Keçeli Kalem 12'li: 89,50 TL
Beestar Baskılı Versatil Kalem 4'lü: 34,50 TL
Beestar Pastel Boya 12'li: 18,50 TL

note.101 Mantar Pano: 59 TL
Körüklü 13 Bölümlü Dosta: 69 TL
A4 Çıtçıtlı Dosya: 8,50 TL
A4 Renkli Fotokopi Kağıdı: 38,50 TL
Copier Bond Fotokopi Kağıdı: 119 TL
Şeffaf Renkli Rulo Kaplık: 6,50 TL
Rulo Fon Karton 10'lu: 57,50 TL
Sunum Dosyası 40'lı: 55 TL
Baskılı Çıtçıt Dosya: 10 TL

Tüm Kırtasiye Ürünlerinde 20Ağustos-1 Ekim tarihleri arasında PEŞİN FİYATINA 3 TAKSİT!

