2026 Resmi Tatiller takvimi | 2026'da resmi tatiller hangi güne geliyor?

2026 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ | Türkiye'deki resmi tatiller, hem çalışanlar hem de öğrenciler için önemli bir tatil planlama rehberi olarak karşımıza çıkıyor. Yılbaşı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve ulusal bayramlar, sosyal hayat ve iş dünyasında büyük öneme sahip. Resmi tatiller 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre belirlenirken sabit kalırken dini bayramlar İslam takvimine göre değişiyor. Peki, 2026'da resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? İşte detaylar...
2026'DA RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNE GELİYOR?
1 Ocak 2026 – Yılbaşı | Perşembe
19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün) | Perşembe
20 Mart 2026 – Ramazan Bayramı 1. Gün | Cuma
21 Mart 2026 – Ramazan Bayramı 2. Gün | Cumartesi
22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı 3. Gün | Pazar
23 Nisan 2026 – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | Perşembe
1 Mayıs 2026 – Emek ve Dayanışma Günü | Cuma
19 Mayıs 2026 – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | Salı
26 Mayıs 2026 – Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün) | Salı
27 Mayıs 2026 – Kurban Bayramı 1. Gün | Çarşamba
28 Mayıs 2026 – Kurban Bayramı 2. Gün | Perşembe
29 Mayıs 2026 – Kurban Bayramı 3. Gün | Cuma
30 Mayıs 2026 – Kurban Bayramı 4. Gün | Cumartesi
15 Temmuz 2026 – Demokrasi ve Millî Birlik Günü | Çarşamba
30 Ağustos 2026 – Zafer Bayramı | Pazar
28 Ekim 2026 – Cumhuriyet Bayramı Arifesi (yarım gün) | Çarşamba
29 Ekim 2026 – Cumhuriyet Bayramı | Perşembe
2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Miraç Kandili: 15 Ocak Perşembe
Berat Kandili: 2 Şubat Pazartesi
Ramazan Başlangıcı: 19 Şubat Perşembe
Kadir Gecesi: 16 Mart Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart Perşembe Ramazan Bayramı: 20-21-22 Mart
Ramazan Bayramı: 20-21-22 Mart
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs Salı Kurban Bayramı: 27-28-29-30 Mayıs
Kurban Bayramı: 27-28-29-30 Mayıs
Hicri Yılbaşı: 16 Haziran Salı
Aşure Günü: 25 Haziran Perşembe
Mevlid Kandili: 24 Ağustos Pazartesi
Üç Ayların Başlangıcı: 10 Aralık Perşembe
Regaib Kandili: 10 Aralık Perşembe