Ziraat Türkiye Kupası
2026 Resmi Tatiller takvimi | 2026'da resmi tatiller hangi güne geliyor?

2026 Resmi Tatiller takvimi | 2026'da resmi tatiller hangi güne geliyor?

Yeni yıla sayılı zaman kala Türkiye'de yapılacak 2026 resmi tatiller takvimi merakla bekleniyor. Yılbaşı, bayramlar, ulusal bayramlar ve diğer özel günlerin hangi güne denk geldiğini merak eden vatandaşlar, tatil planları yapmak için resmi tatil günlerini araştırıyor. Çalışanlar ve öğrenciler için plan yapma fırsatı sunarken turizm ve iş dünyasını da etkilieyen resmi tatiller hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2026 Resmi Tatiller takvimi...

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 11:12
2026 Resmi Tatiller takvimi | 2026'da resmi tatiller hangi güne geliyor?

2026 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ | Türkiye'deki resmi tatiller, hem çalışanlar hem de öğrenciler için önemli bir tatil planlama rehberi olarak karşımıza çıkıyor. Yılbaşı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve ulusal bayramlar, sosyal hayat ve iş dünyasında büyük öneme sahip. Resmi tatiller 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre belirlenirken sabit kalırken dini bayramlar İslam takvimine göre değişiyor. Peki, 2026'da resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? İşte detaylar...

2026'DA RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNE GELİYOR?

1 Ocak 2026 – Yılbaşı | Perşembe

19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün) | Perşembe

20 Mart 2026 – Ramazan Bayramı 1. Gün | Cuma

21 Mart 2026 – Ramazan Bayramı 2. Gün | Cumartesi

22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı 3. Gün | Pazar

23 Nisan 2026 – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | Perşembe

1 Mayıs 2026 – Emek ve Dayanışma Günü | Cuma

19 Mayıs 2026 – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | Salı

26 Mayıs 2026 – Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün) | Salı

27 Mayıs 2026 – Kurban Bayramı 1. Gün | Çarşamba

28 Mayıs 2026 – Kurban Bayramı 2. Gün | Perşembe

29 Mayıs 2026 – Kurban Bayramı 3. Gün | Cuma

30 Mayıs 2026 – Kurban Bayramı 4. Gün | Cumartesi

15 Temmuz 2026 – Demokrasi ve Millî Birlik Günü | Çarşamba

30 Ağustos 2026 – Zafer Bayramı | Pazar

28 Ekim 2026 – Cumhuriyet Bayramı Arifesi (yarım gün) | Çarşamba

29 Ekim 2026 – Cumhuriyet Bayramı | Perşembe

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Miraç Kandili: 15 Ocak Perşembe

Berat Kandili: 2 Şubat Pazartesi

Ramazan Başlangıcı: 19 Şubat Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart Perşembe

Ramazan Bayramı: 20-21-22 Mart

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs Salı

Kurban Bayramı: 27-28-29-30 Mayıs

Hicri Yılbaşı: 16 Haziran Salı

Aşure Günü: 25 Haziran Perşembe

Mevlid Kandili: 24 Ağustos Pazartesi

Üç Ayların Başlangıcı: 10 Aralık Perşembe

Regaib Kandili: 10 Aralık Perşembe

