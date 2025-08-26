Hac kayıt yenileme nasıl yapılır e-Devlet? 2025 Hac kayıt yenileme son tarih ne zaman?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı Hac Organizasyonu kapsamında hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Ağustos 2025'te başladı. İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabiliyor. Önceki yıllarda kayıt yaptıranların başvurularını güncellemesi gerekirken ilk kez başvuru yapacaklar için ise ön kayıt ücreti ödenmesi gerekiyor. İşte detaylar...

e-DEVLET HAC KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Hac kayıt yenileme işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte adım adım Hac kayıt yenileme işlemi:

1. ADIM👉www.turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapın.

2. ADIM👉Arama kısmına "Hac İşlemleri" yazın.

3. ADIM👉"Hac İşlemleri (Diyanet İşleri Başkanlığı)" bağlantısına tıklayarak başvuru ekranına ulaşın.

4. ADIM👉İlk aşamada, kayıt ili ve ilçesi, e-posta adresi, telefon numarası, açık adres, eğitim durumu ve meslek bilgilerini eksiksiz girin.

5. ADIM👉İkinci aşamada ise "Kur'an-ı Kerim Bilgisi", "Sağlık Bilgileri" ve "Şehit Yakınlığı veya Gazi Bilgileri" bölümlerini doldurun.

6. ADIM👉Konaklama türü seçimi yapılırken, normal veya yakın mesafe konaklama seçenekleri dikkatle incelenmeli.

7. ADIM👉Bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra "Kaydet" butonuna basarak işlemi tamamlayın.

8. ADIM👉Hatalı bilgi girilmesi durumunda "Başvuruyu Düzenle" seçeneğiyle düzeltme yapabilirsiniz.

2025 HAC KAYIT YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

2025 yılı hac kayıt yenileme ve ön kayıt işlemleri, 11 Ağustos 2025'te başladı ve 5 Eylül 2025'te sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, önceki yıllarda otomatik olarak yapılan kayıt yenileme işlemlerini bu yıl kaldırdı. Bu nedenle, 2024 hac kurasına katılmış ancak kesin kayıt hakkı elde edememiş ya da hacca gidememiş vatandaşların, kayıtlarını ücretsiz olarak e-Devlet üzerinden güncellemeleri gerekmektedir.

2025 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac kura çekiminin ise Ekim sonu veya Kasım başında yapılması bekleniyor, ancak kesin tarih Diyanet tarafından henüz açıklanmadı.

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

2025 yılında hacca ilk kez başvuracak vatandaşların, kişi başı 950 TL ön kayıt ücreti ödemesi gerekiyor. Bu ücret, anlaşmalı bankalara (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırılmalı. Ödeme işlemi sonrası, e-Devlet üzerinden başvuru tamamlanıyor. Kayıt yenileme yapacak vatandaşlardan ise herhangi bir ücret talep edilmiyor. Ödeme yapan adayların, ücretin doğru hesaba yatırıldığını teyit etmesi ve dekontu saklaması öneriliyor. Ön kayıt ücretinin iadesi yapılmamaktadır.