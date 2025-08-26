CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler DGS tercihleri ne zaman 2025? DGS taban puanları belli oldu mu? DGS kontenjanları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına taşımak isteyen adaylar için kritik süreç artık tercih aşamasıyla devam edecek. Her yıl olduğu gibi tercih maratonu, 2025 DGS tercih kılavuzunun ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanmasıyla resmen başlayacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı, taban puanlar ve kontenjanlar belli oldu mu? İşte adayların merakla beklediği detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 09:12
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların gözü artık tercih sürecine çevrildi. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına taşımak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu bekliyor. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte üniversitelerin kontenjanları, taban puanları ve tercih takvimi netlik kazanacak. Peki, 2025 DGS tercihleri ne zaman? DGS taban puanları belli oldu mu? DGS kontenjanları ne zaman açıklanacak?

2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM, DGS tercih sürecine dair resmi takvimi yayımladıktan sonra adaylar tercih ekranı üzerinden işlemlerini yapabilecek. Bu dönemde lisans programlarının kontenjanları, taban puanları ve özel koşulları tercihlerin şekillenmesinde belirleyici olacak.

Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, tercih süreci genellikle sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yaklaşık bir hafta içinde başlıyor. Bu nedenle gözler ÖSYM'den gelecek resmi duyuruda.

Beklentilere göre 2025 DGS tercihleri Ağustos ayının son günlerinde ya da Eylül'ün ilk haftasında başlayabilir. Adayların süreci yakından takip ederek belirlenen tarihlerde tercihlerini yapmaları, lisans eğitimine geçiş yolunda kritik bir adım olacak.

DGS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLARI

Her yıl olduğu gibi 2025 DGS tercih kılavuzu, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden adaylarla paylaşılacak. Kılavuzda, öğrencilerin başvuru yapabileceği üniversite bölümleri, güncel kontenjanlar ve geçen yılın taban puanları yer alacak. Bu sayede adaylar, tercih sürecinde hem güncel verileri hem de geçmiş yıllardaki istatistikleri inceleyerek daha bilinçli bir seçim yapma imkânına sahip olacak.

Özellikle 2024 DGS yerleştirmelerinde oluşan en düşük puanlar, bu yıl tercih yapacak adaylar için önemli bir yol gösterici niteliği taşıyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercih süreci başladığında adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak olan tercih kılavuzuna ulaşabilecek. Bu kılavuzda; lisans programlarına ait kontenjan bilgileri, üniversitelere göre hazırlanmış tercih tabloları ve başvuru için gerekli koşullar ayrıntılı şekilde yer alacak.

Tercih işlemleri yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, yani ais.osym.gov.tr adresi aracılığıyla yapılabilecek. Adayların tercih listesini doldurduktan sonra işlemlerini onaylamaları büyük önem taşıyor. Onay verilmeyen tercihler geçerli sayılmayacağından, sürecin sorunsuz tamamlanması için bu adımın mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
