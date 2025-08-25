Son dakika: YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS yerleştirme sonuçlarını resmen açıkladı. Uzun bir hazırlık sürecinin ardından tercihlerini yapan adaylar, sonuç ekranına ulaşabilmek için büyük bir heyecan yaşıyor. Üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşan gençler, "YKS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir, hangi sistem üzerinden sorgulanır?" sorularının yanıtını araştırmaya devam ediyor. İşte detaylar..

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM, YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 09.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bakabiliyor. Ayrıca, Yerleştirme Sonuç Belgesi'nin basılmayacağı ve adayların adreslerine gönderilmeyeceği belirtildi.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2025 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıtlarının başlama tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak.