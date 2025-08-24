CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 24 Ağustos

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 24 Ağustos

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 60'ın altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 43,24 olarak ölçüldü. İşte 24 Ağustos Pazar 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 10:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 24 Ağustos

BARAJ DOLULUK ORANLARI 24 AĞUSTOS | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde %25,81 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde %61,98 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 24 Ağustos Pazar günü yüzde 43,24 olarak ölçüldü.

💦24 AĞUSTOS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 24 Ağustos Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 43,24 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 24 Ağustos'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %39,84

🚿 Darlık Barajı: %55,4

🚿 Elmalı Barajı: %61,98

🚿 Terkos Barajı: %48,09

🚿 Alibey Barajı: %26,93

🚿 Büyükçekmece Barajı: %43,93

🚿 Sazlıdere Barajı: %39,32

🚿 Istrancalar Barajı: %31,69

🚿 Kazandere Barajı: %25,81

🚿 Pabuçdere Barajı: %34,94

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

G.Saray Singo için teklifini iletti!
Benfica'dan tepki çeken paylaşım! Kerem...
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele!
Atatürk'ün mirası Savarona ve TCG Anadolu İstanbul Boğazı’ndan geçecek Başkan Erdoğan'ı selamlayacak!
Maçın ardından flaş yorum! "Bu kadro kalitesi..."
F.Bahçe'ye 30 milyon euroluk golcü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor-Antalyaspor maçı detayları! Trabzonspor-Antalyaspor maçı detayları! 09:44
G.Saray Singo için teklifini iletti! G.Saray Singo için teklifini iletti! 09:37
Benfica'dan tepki çeken paylaşım! Kerem... Benfica'dan tepki çeken paylaşım! Kerem... 09:31
Kayserispor-G.Saray maçı öncesi son notlar! Kayserispor-G.Saray maçı öncesi son notlar! 08:43
Maçın ardından flaş yorum! "Bu kadro kalitesi..." Maçın ardından flaş yorum! "Bu kadro kalitesi..." 08:30
Bugünkü maçlar 24 Ağustos 2025 Bugünkü maçlar 24 Ağustos 2025 07:45
Daha Eski
BAY için rekor teklif iddiası! BAY için rekor teklif iddiası! 01:45
BAY için rekor teklif iddiası! BAY için rekor teklif iddiası! 01:45
Fırtına'dan sol kanada sürpriz hamle! Fırtına'dan sol kanada sürpriz hamle! 01:33
F.Bahçe'ye 30 milyon euroluk golcü! F.Bahçe'ye 30 milyon euroluk golcü! 01:26
Mourinho'dan 2 isme övgü dolu sözler! Mourinho'dan 2 isme övgü dolu sözler! 01:21
F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı 3 golle aldı! F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı 3 golle aldı! 01:21