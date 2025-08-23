CANLI SKOR ANA SAYFA
Resmi Gazete'de bugün! 23 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 23 Ağustos 2025 tarihli 32995. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 23 Ağustos Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 09:12
Resmi Gazete bugün 23 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 23 Ağustos Cumartesi tarihli 32995. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 23 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

23 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği (No: 2025/18)

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2025/7)

–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/20)

–– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/21)

–– Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/11)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/22)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/08/2025 Tarihli ve 13716 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/08/2025 Tarihli ve 13721 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/08/2025 Tarihli ve 11257 Sayılı Kararı

👉23 AĞUSTOS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
