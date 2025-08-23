💥Çılgın Sayısal Loto çekildi | 23 Ağustos Cumartesi 2025 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ 23 AĞUSTOS | Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 23 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 23 Ağustos Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 23 Ağustos Cumartesi Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

23 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

4-10-36-45-65-83 Joker: 84 SüperStar: 41

