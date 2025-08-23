CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Balıkesir'de art arda deprem | Balıkesir, Sındırgı deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? AFAD-Kandilli

Balıkesir'de art arda deprem | Balıkesir, Sındırgı deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? AFAD-Kandilli

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 23 Ağustos Cumartesi günü öğleden sonra Balıkesir'de, önce 4,1 ardından 3,9 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bölgede 10 Ağustos'ta yaşanan 6,1 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar dinmezken vatandaşlar, depremin şiddeti, merkez üssü ve AFAD açıklamalarını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 14:29 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 14:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Balıkesir'de art arda deprem | Balıkesir, Sındırgı deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? AFAD-Kandilli

SON DAKİKA BALIKESİR DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 23 Ağustos Cumartesi günü Balıkesir'de 4,1 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu depremden 4 dakika sonra aynı bölgede bu kez de 3,9 şiddetinde sarsıntı yaşandı. Saat 14.16 ve 14.20'dsew hissedilen sarsıntıların ardından kısa süreli panik yaşanırken, AFAD yetkilileri depremin şiddeti ve merkez üssü hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Peki, Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Hangi iller hisseti? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler...

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı olarak açıklanan sarsıntının saati 14.16 olarak kaydedildi ve 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Bu depremden 4 dakika sonra ise yine Sındırgı'da, bu kez de 3,9 şiddetinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ise ilk depremi 4,2 ikinci depremi ise 4,0 şiddetinde ölçtü.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremlere göre ise Balıkesir Sındırgı'daki depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü. Saat 14.16'da meydana gelen sarsıntının 6,98 kilometre derinlikte hissedildiği açıklandı. 14.20'de kaydedilen depremin şiddeti ise 4,0 olarak ölçüldü.

ASpor CANLI YAYIN

Yusuf'a Avrupa devlerinden kanca!
F.Bahçe transferi resmen duyurdu!
DİĞER
Ayrılık acısını Bodrum'da unuttu! Avusturalya'nın yıldızı arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi
MHP lideri Bahçeli'den Gazze çıkışı! "Siyonist emperyalistler yoldan çıktı" | Özgür Özel'e tepki: Fitne rüzgarının ehemmiyeti yok
Beşiktaş'tan Sterling hamlesi!
F.Bahçe'de Alvarez transferi sonrası işler karıştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Sterling hamlesi! Beşiktaş'tan Sterling hamlesi! 14:09
Türkiye - Kardağ maçı hangi kanalda? Basketbol hazırlık maçı Türkiye - Kardağ maçı hangi kanalda? Basketbol hazırlık maçı 14:04
Real Madrid'de Arda kararı! Real Madrid'de Arda kararı! 13:43
Rıdvan Yılmaz sağlık kontrolünden geçti Rıdvan Yılmaz sağlık kontrolünden geçti 13:28
Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda? 13:15
St Pauli - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? St Pauli - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? 12:57
Daha Eski
Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı hangi kanalda? Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı hangi kanalda? 12:53
Freiburg - Augsburg maçı hangi kanalda? Freiburg - Augsburg maçı hangi kanalda? 12:48
Union Berlin - Stuttgart maçı hangi kanalda? Union Berlin - Stuttgart maçı hangi kanalda? 12:45
F.Bahçe transferi resmen duyurdu! F.Bahçe transferi resmen duyurdu! 12:08
İşte F.Bahçe-Kocaelispor maçı VAR'ı İşte F.Bahçe-Kocaelispor maçı VAR'ı 12:08
Eintracht - Werder Bremen maçı hangi kanalda? Eintracht - Werder Bremen maçı hangi kanalda? 11:58