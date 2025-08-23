Balıkesir'de art arda deprem | Balıkesir, Sındırgı deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? AFAD-Kandilli

SON DAKİKA BALIKESİR DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 23 Ağustos Cumartesi günü Balıkesir'de 4,1 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu depremden 4 dakika sonra aynı bölgede bu kez de 3,9 şiddetinde sarsıntı yaşandı. Saat 14.16 ve 14.20'dsew hissedilen sarsıntıların ardından kısa süreli panik yaşanırken, AFAD yetkilileri depremin şiddeti ve merkez üssü hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Peki, Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Hangi iller hisseti? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler...

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı olarak açıklanan sarsıntının saati 14.16 olarak kaydedildi ve 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Bu depremden 4 dakika sonra ise yine Sındırgı'da, bu kez de 3,9 şiddetinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ise ilk depremi 4,2 ikinci depremi ise 4,0 şiddetinde ölçtü.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremlere göre ise Balıkesir Sındırgı'daki depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü. Saat 14.16'da meydana gelen sarsıntının 6,98 kilometre derinlikte hissedildiği açıklandı. 14.20'de kaydedilen depremin şiddeti ise 4,0 olarak ölçüldü.