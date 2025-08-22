CANLI SKOR ANA SAYFA
Resmi Gazete'de bugün! 22 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 22 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 22 Ağustos 2025 tarihli 32994. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 22 Ağustos Cuma 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 09:09
Resmi Gazete'de bugün! 22 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 22 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 22 Ağustos Cuma tarihli 32994. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

22 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Taşınmaz Satış ve Kiraya Verme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

👉22 AĞUSTOS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

