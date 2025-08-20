CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 20 Ağustos

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 20 Ağustos

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 50'nin altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 44,83 olarak ölçüldü. İşte 20 Ağustos 2025 Çarşamba İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 10:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 20 Ağustos

BARAJ DOLULUK ORANLARI 20 AĞUSTOS | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde %28,08 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde %63,48 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 20 Ağustos Çarşamba günü yüzde 44,83 olarak ölçüldü.

💦20 AĞUSTOS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 20 Ağustos Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 44,83 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 20 Ağustos'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %41,91

🚿 Darlık Barajı: %56,77

🚿 Elmalı Barajı: %63,48

🚿 Terkos Barajı: %49,94

🚿 Alibey Barajı: %28,08

🚿 Büyükçekmece Barajı: %45,15

🚿 Sazlıdere Barajı: %39,9

🚿 Istrancalar Barajı: %29,29

🚿 Kazandere Barajı: %28,28

🚿 Pabuçdere Barajı: %37

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı!
Talisca'dan transfer iddialarına yanıt!
DİĞER
Hasan Denizyaran: Söylersem çıta yükselir, hayatıma giren daha fazlasını ister!
İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: Katz planı onayladı: 60 bin yedek askere emir
Beşiktaş'ta Amir'e Ada kancası!
Akanji transferinde kritik gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Amir'e Ada kancası! Beşiktaş'ta Amir'e Ada kancası! 10:49
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 10:24
Beşiktaş'tan Armand Lauriente için teklif! Beşiktaş'tan Armand Lauriente için teklif! 10:17
G.Saray'da flaş gelişme! Icardi ve Napoli... G.Saray'da flaş gelişme! Icardi ve Napoli... 09:51
Başakşehir Universitatea Craiova'yı ağırlayacak Başakşehir Universitatea Craiova'yı ağırlayacak 09:34
Beşiktaş Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş Lausanne ile karşılaşacak 09:28
Daha Eski
Fenerbahçe-Benfica maçı öncesi son notlar! Fenerbahçe-Benfica maçı öncesi son notlar! 09:08
Bugünkü maçlar 20 Ağustos 2025 Bugünkü maçlar 20 Ağustos 2025 08:05
Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi 00:48
Derrick Köhn'ün transferi açıklandı! Derrick Köhn'ün transferi açıklandı! 00:19
F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu! F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu! 00:19
Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı 00:19