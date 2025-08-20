CANLI SKOR ANA SAYFA
Balıkesir'de bir deprem daha! Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi iller hissetti? Merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli son depremler

Balıkesir'de bir deprem daha! Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi iller hissetti? Merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 20 Ağustos Çarşamba günü Balıkesir'de deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, "Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi iller hissetti? Merkez üssü neresi?" gibi soruların cevabını merak ediyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler...

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 10:04
Balıkesir'de bir deprem daha! Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi iller hissetti? Merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 20 Ağustos Çarşamba günü Balıkesir'de deprem meydana geldiğini açıkladı. Kentte paniğe yol açan sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından bölgedeki vatandaşlar güvenlik amacıyla araştırmalarını sürdürürken, günün en çok merak edilen konusu "Balıkesir'de deprem kaç şiddetinde oldu, merkez üssü neresi ve hangi iller etkilendi?" soruları oldu. Detaylar haberimizde...

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 09.32'de Balıkesir'de 3,7 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Sındırgı olarak açıklanan sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir Sındırgı'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 09.32'de hissedilen sarsıntının 8,6 kilometre derinlikte yaşandığı paylaşıldı.

BALIKESİR DEPREMİNİ HANGİ İLLER HİSSETTİ?

AFAD, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki depremin; Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa gibi çevre illerden hissedildiğini açıkladı.

