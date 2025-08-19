CANLI SKOR ANA SAYFA
Balıkesir'de korkutan deprem! Merkez üssü neresi? Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 19 Ağustos Salı günü Balıkesir'de deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 15.14 sıralarında hissedilen sarsıntı hakkında açıklamalarda bulunan yetkililer, Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem olduğunu da açıklık getirdi. Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar sonrası araştırmalarını sürdüren vatandaşlar ise "Balıkesir'de deprem mi oldu? Merkez üssü neresi" gibi sorulara cevap aramaya devam ediyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler...

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 15:46 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 16:01
SON DAKİKA BALIKESİR DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 19 Ağustos Salı günü Balıkesir'de meydana geldiğnii açıkladı. Saat 15.14'te hissedilen sarsıntının ardından kısa süreli panik yaşanırken, AFAD yetkilileri depremin şiddeti ve merkez üssü hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Peki, Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Hangi iller hisseti? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler...

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı olarak açıklanan sarsıntı, saat 15.14 sıralarında yaşanırken, 6,07 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremlere göre, Balıkesir Sındırgı'da 3,7 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 15.14'te meydana gelen sarsıntının 9,3 kilometre derinlikte hissedildiği açıklandı.

BALIKESİR DEPREMİNİ HANGİ İLLER HİSSETTİ?

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem; Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa gibi illerden de hissedildi.

