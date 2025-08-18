Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman? | Faiz düşüşü sürecek mi?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararı, piyasaların yönünü belirleyecek. Temmuz'da 300 baz puanlık indirimle politika faizini %43'e çeken Merkez Bankası, enflasyonla mücadele ve ekonomik büyüme arasında denge politikasını devam ettiriyor. PPK toplantısı öncesi uzmanlar, faiz indiriminin devam edip etmeyeceği yönünde görüşlerini bildirirken arama motorlarında sorgulanan 'TCMB'nin Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz düşüşü sürecek mi?' sorularının cevabını sizler için derledik.

MERKEZ BANKASI 2025 EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 2025 toplantı takvimine göre, Eylül ayı faiz kararı 11 Eylül 2025 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Ağustos ayında PPK toplantısı bulunmaması nedeniyle, piyasalar, Eylül ayında açıklanacak faiz kararına odaklandı. Temmuz'da yüzde 43'e indirilen faizin ardından açıklanacak ilk faiz kararı olan Eylül ayı faizi, TCMB'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak.

FAİZ DÜŞÜŞÜ SÜRECEK Mİ?

TCMB'nin Temmuz ayındaki 300 baz puanlık faiz indirimi, piyasalarda faiz düşüş döngüsünün başladığına işaret etti. Uzmanlar, Eylül ayı için 250-300 baz puanlık bir indirim öngörüyor. Ancak, enflasyon verileri ve döviz kuru hareketleri, karar sürecinde belirleyici olacak. Bazı analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirim beklentisinin TCMB'yi cesaretlendirebileceğini belirtirken yıl sonu için politika faizi beklentisi ise %33-35 aralığında seyrediyor.

MERKEZ BANKASI 2025 TEMMUZ AYI FAİZ KARARI

TCMB, Temmuz 2025'te gerçekleştirdiği PPK toplantısında politika faizini %46'dan %43'e indirdi. Aynı toplantıda, gecelik vadede borç verme faiz oranı %49'dan %46'ya, borçlanma faiz oranı ise %44,5'ten %41,5'e çekildi. TCMB, fiyat istikrarını koruma hedefiyle sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğini vurguladı.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ

23 Ekim 2025: PPK Toplantısı (Enflasyon Raporu: 7 Kasım, Finansal İstikrar Raporu: 28 Kasım)

11 Aralık 2025: PPK Toplantısı

22 Ocak 2026: PPK Toplantısı (Enflasyon Raporu: 12 Şubat)

12 Mart 2026: PPK Toplantısı