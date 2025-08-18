İstanbul yeni haftaya yağmurla başladı! 18 Ağustos Pazartesi hava durumu

İstanbul'da dün gece başlayan hafif yağmur sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. MGM ve AKOM'un güncel verilerine göre, fırtına ya da yoğun yağış beklenmezken megakentte hafif yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor. İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmininde sıcaklık, nem ve yağış ihtimali gibi detaylar öne çıkıyor. Şehirde günlük yaşamı etkileyebilecek bu hava koşullarıyla ilgili tüm bilgileri sizler için paylaştık. İşte detaylar...

İSTANBUL HAVA DURUMU 18 AĞUSTOS

İstanbul, 17 Ağustos gece saatlerinde başlayan hafif yağmurla yeni güne uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi verilerine göre, bu sabah hava kapalı ve yer yer hafif yağışlı. Şu an için rüzgar ya da fırtına gibi etkili bir meteorolojik olay gözlemlenmezken AKOM'un açıklamalarına göre, yağışın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor, ancak yoğun sağanak öngörülmüyor. Nem oranının %70 civarında seyretmesi, özellikle öğleden sonra sıcaklığın daha bunaltıcı hissedilmesine neden olabilir.

YÜKSEK NEM HİSSEDİLEN SICAKLIĞI ARTIRACAK

MGM'nin güncel raporlarına göre, İstanbul'da bugün sıcaklık 28-30°C arasında değişecek, ancak yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık 32°C'ye yaklaşabilir. Bu durum, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat gerektiriyor. AKOM, nemin etkisiyle oluşabilecek hafif rahatsızlıklara karşı bol su tüketilmesi ve serin ortamlarda zaman geçirilmesi tavsiyesinde bulundu.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminine göre, İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle

18 Ağustos Pazartesi: Parçalı bulutlu, hafif yağışlı. Maksimum sıcaklık 30°C, minimum 23°C, nem %80

19 Ağustos Salı: Güneşli. Maksimum sıcaklık 31°C, minimum 22°C, nem %82

20 Ağustos Çarşamba: Güneşli. Maksimum sıcaklık 30°C, minimum 23°C, nem %83

21 Ağustos Perşembe: Az bulutlu. Maksimum sıcaklık 32°C, minimum 22°C, nem %88

22 Ağustos Cuma: Güneşli. Maksimum sıcaklık 32°C, minimum 21°C, nem %76