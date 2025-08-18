CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BİM aktüel kataloğu 18 Ağustos Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

BİM aktüel kataloğu 18 Ağustos Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

Bim aktüel ürünler kataloğu 18 Ağustos Salı tarihiyle yayınlandı. Binlerce ürünü uygun fiyata satan Bim, bu hafta da gıda ve kişisel bakım ürünlerini uygun fiyata alma imkanı sundu. Peynirden dönere, bebek bezinden kozmetin ürünlere bir çok markayı indirimli fiyata alabilmeniz için işte 18 Ağustos Salı Bim indirim kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 07:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BİM aktüel kataloğu 18 Ağustos Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

%1 Yağlı Süt Torku 1 L: 26,75 TL

Dana Döner Sarp Et 500 g: 235 TL

Tam Yağlı Beyaz Peynir Arpacı 800 g: 119 TL

Yöresel Peynir Çeşitleri Arpacı 200 g: 59,50 TL

Tam Yağlı Klasik Peynir Akpınar 525 g: 169,50 TL

Piliç Sucuk Aytaç 450 g: 79 TL

Piliç Çıtır Kıtır Fileto Lezita 1000 g: 139 TL

Yerli Pilavlık Pirinç Efsane 5 kg: 250 TL

Ton Balığı Dardanel Kalite Tonla 2x150 g: 79 TL

Bulgur Çeşitleri Torku 1 kg: 32,50 TL

Bronz Kalıp Makarna Çeşitleri Pastavilla 500 g: 39,75 TL

Lavaş Tortilla Chef Alberto 520 g 25 cm: 35 TL

Margarin Klasik Paket Sana 4x250 g: 99,75 TL

Toz Deterjan Rinso 10 kg: 275 TL

Bebek Bezi Agu Baby 100'lü Maxi/82'li Junior/70'li X Large: 235 TL

Bulaşık Makinesi Kapsül Bingo 50'li: 185 TL

Tuvalet Kağıdı Pofu 32^li: 159,50 TL

Kağıt Havlu Pofu 12'li: 95 TL

Desenli Peçete Queen 20'li: 17,50 TL

Fenerbahçe'den 10 numara transfer! Menajeri...
G.Saray'a Rus genç yetenek!
DİĞER
Ünlü sanatçı Çelik’ten şehit ve gazi ailelerine anlamlı hareket! Bağış yapan hayranıyla lunaparka gitti
Çanakkale'de zamanla yarış! Alev ablukasındaki 7 köye tahliye! 57. Alay'a girişler yasak | Bakan Yumaklı duyurdu: Gelibolu büyük ölçüde kontrol altında
F.Bahçe'de Palacios için kıran kırana pazarlık!
Pep Guardiola'dan flaş Ederson çıkışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal hayat buldu Kartal hayat buldu 01:37
Milan kupada bir üst tura yükseldi Milan kupada bir üst tura yükseldi 01:29
Atletico Madrid sezona mağlubiyetle başladı! Atletico Madrid sezona mağlubiyetle başladı! 01:29
Milan kupada bir üst tura yükseldi Milan kupada bir üst tura yükseldi 01:28
Atletico Madrid sezona mağlubiyetle başladı! Atletico Madrid sezona mağlubiyetle başladı! 01:27
Solskjaer: Rakip kaleci çok iyi oynadı ama... Solskjaer: Rakip kaleci çok iyi oynadı ama... 01:18
Daha Eski
Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! 01:18
Beşiktaş uzatmalarda galip! Beşiktaş uzatmalarda galip! 01:18
G.Saray'a sambacı savunmacı! G.Saray'a sambacı savunmacı! 01:18
Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon 01:18
Başakşehir'de kazanan çıkmadı! Başakşehir'de kazanan çıkmadı! 01:18
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 01:18