BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA | Balıkesir deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Balıkesir deprem son dakika... | Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 şiddetindeki depremin artçıları devam ediyor. Sındırgı ilçesinde kaydedilen sarsıntının ardından bölgede sayısız ve çeşitli büyüklükte artçı deprem kaydedilirken 18 Ağustos Pazartesi günü öğle saatlerinde, 4,2 şiddetinde bir deprem yaşandı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından arama motorlarında sorgulanan 'Balıkesir deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?' sorularının cevabını sizler için derledik.

BALIKESİR DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD'ın resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, saat 11.26'da meydana gelen depremin merkez üssü Balıkesir, Sındırgı ve şiddeti ise 4,2 olarak ölçüldü. Yerin 6,72 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Öte yandan Sındırgı'da sabahın ilk ışıklarında iki dakika arayla 3,5 ve 3,9'luk depremler meydana geldi.

BALIKESİR DEPREM HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?

Balıkesir'de meydana gelen 4,2 şiddetindeki deprem, Bursa, Kütahya, Çanakkale ve Manisa'da da hissedildi.