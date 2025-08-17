CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 17 Ağustos nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM SON DAKİKA | 17 Ağustos nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

Son dakika deprem 17 Ağustos Pazar | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 17 Ağustos 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 07:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA | 17 Ağustos nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 17 AĞUSTOS? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 17 Ağustos Pazar son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

17 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Mourinho: Adil bir sonuç oldu!
G.Saray'da flaş Singo gelişmesi!
DİĞER
Efsane yarışma programı yarın akşam ekranlarda!
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinden kiralık katil tuttu! "Aziz İhsan Aktaş'a suikast" planı... Selahattin Yılmaz'a taşere ettiler
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında...
Barış Alper için çılgın bonservis kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 17 Ağustos Pazar Bugünkü maçlar 17 Ağustos Pazar 07:32
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... 01:20
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... 01:18
Barış Alper için çılgın bonservis kararı! Barış Alper için çılgın bonservis kararı! 01:10
Mourinho: Adil bir sonuç oldu! Mourinho: Adil bir sonuç oldu! 00:55
İzmir'de kazanan çıkmadı! İzmir'de kazanan çıkmadı! 00:55
Daha Eski
Icardi'den F.Bahçe maçı sonrası paylaşım! Icardi'den F.Bahçe maçı sonrası paylaşım! 00:55
F.Bahçe maçında penaltı kararı! F.Bahçe maçında penaltı kararı! 00:55
F.Bahçe'de o isme kırmızı kart! F.Bahçe'de o isme kırmızı kart! 00:55
F.Bahçe maçında kırmızı kart! F.Bahçe maçında kırmızı kart! 00:55
12 Dev Adam turnuvayı 3. tamamladı 12 Dev Adam turnuvayı 3. tamamladı 00:55
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 00:55