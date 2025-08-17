CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 17 Ağustos

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 17 Ağustos

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 60'ın altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 46,01 olarak ölçüldü. İşte 17 Ağustos 2025 Pazar İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 09:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 17 Ağustos

BARAJ DOLULUK ORANLARI 17 AĞUSTOS | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde %28,81 molarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde %64,73 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 17 Ağustos Pazar günü yüzde 46,01 olarak ölçüldü.

💦17 AĞUSTOS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 17 Ağustos Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 46,01 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 17 Ağustos'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %43,65

🚿 Darlık Barajı: %57,58

🚿 Elmalı Barajı: %64,73

🚿 Terkos Barajı: %50,96

🚿 Alibey Barajı: %29,45

🚿 Büyükçekmece Barajı: %46,19

🚿 Sazlıdere Barajı: %40,46

🚿 Istrancalar Barajı: %28,81

🚿 Kazandere Barajı: %29,52

🚿 Pabuçdere Barajı: %37,7

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Pep Guardiola'dan flaş Ederson çıkışı!
Maç sonu olay Mourinho sözleri!
DİĞER
Efsane yarışma programı yarın akşam ekranlarda!
Özlem Çerçioğlu CHP'deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel'i belgelerle patlattı: Kuşadası'nda 6 milyarlık rant kavgası
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! Kayserispor maçında...
Taylan Bulut yerli sayılacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nottingham Forest-Brentford maçı ne zaman? Nottingham Forest-Brentford maçı ne zaman? 10:09
Chelsea-Crystal Palace maçı ne zaman? Chelsea-Crystal Palace maçı ne zaman? 09:58
Pep Guardiola'dan flaş Ederson çıkışı! Pep Guardiola'dan flaş Ederson çıkışı! 09:56
Fırtına 2'de 2 için sahada! Fırtına 2'de 2 için sahada! 09:53
Taylan Bulut yerli sayılacak mı? Taylan Bulut yerli sayılacak mı? 09:36
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! Kayserispor maçında... G.Saray'da Osimhen gelişmesi! Kayserispor maçında... 09:22
Daha Eski
Beşiktaş-Eyüpspor maçı öncesi son notlar Beşiktaş-Eyüpspor maçı öncesi son notlar 09:20
Khamzat yeni orta sıklet şampiyonu! Khamzat yeni orta sıklet şampiyonu! 09:19
Fırtına Oulai ile anlaştı! Fırtına Oulai ile anlaştı! 08:46
Ömer Üründül'den flaş Mourinho eleştirisi! Ömer Üründül'den flaş Mourinho eleştirisi! 08:46
Ahmet Çakar'dan maçın ardından sert sözler! Ahmet Çakar'dan maçın ardından sert sözler! 08:26
Maç sonu olay Mourinho sözleri! Maç sonu olay Mourinho sözleri! 08:13