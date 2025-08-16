CANLI SKOR ANA SAYFA
Karayollarında hız sınırı ve tabelalar için düzenleme: Hız sınırı değişti mi? 2025 karayolları hız sınırları

Karayollarında hız sınırı ve tabelalar için düzenleme: Hız sınırı değişti mi? 2025 karayolları hız sınırları

Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Ağustos 2025 tarihli genelgeyle, hız sınırları ve tabelalar güncel standartlara uygun şekilde yeniden değerlendirilecek. İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları koordinasyonunda yürütülecek çalışmaların 2025 sonuna kadar tamamlanacağı belirtilirken yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda hız sınırlarının değişeceği öngörülüyor. Son zamanlarda sıklıkla şikayet konusu olan gereksiz yaya geçitlerinin de kaldırılacağı düzenlemenin detayları merak ediliyor. Peki, otoyol hız sınırı ne oldu? Karayolları hız sınırı 2025 düzenlemeleri ve detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 14:36
Karayollarında hız sınırı ve tabelalar için düzenleme: Hız sınırı değişti mi? 2025 karayolları hız sınırları

HIZ SINIRI VE TABELALAR İÇİN YENİ DÜZENLEME | 16 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık' genelgesi, Türkiye'deki karayollarında hız sınırlarını ve trafik işaretlemelerini sil baştan düzenleyecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı genelge, trafik güvenliğini artırmayı ve tabelalarda standartlaşmayı hedeflerken bu genelge ile yapılması beklenen değişikliklerden bazıları yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda hız sınırları yeniden gözden geçirmek ve gereksiz yaya geçitlerini kaldırmak.

KARAYOLLARINDA HIZ SINIRI DEĞİŞTİ Mİ?

Şu an için otoyol ve diğer karayollarında hız sınırlarında kesin bir değişiklik açıklanmadı. Ancak 16 Ağustos 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan 2025/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, karayollarındaki hız sınırı uygulamalarını standartlaştırmayı amaçlıyor. İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları koordinasyonunda yürütülecek çalışmalar, trafik güvenliğini artırmak için Birleşmiş Milletler'in 2030 hedeflerine uyum sağlıyor. Hız sınırı tabelaları, görünürlük, konum ve sürücü davranışları açısından değerlendirilecek. Yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda hız sınırlarının yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Çalışmalar, 1 Eylül ve 31 Aralık 2025 tarihlerinde tamamlanacak.

Genelge ile mevcut hız sınırlarının Karayolları Genel Müdürlüğü'nün teknik kriterlerine göre yeniden inceleneceğini belirtiyor. Özellikle yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda hız sınırlarının artırılması veya düşürülmesi gündemde. Otoyollarda mevcut hız sınırı 120 km/sa, ancak bu sınır yol yapısı ve trafik yoğunluğuna göre değişebilir.

YAYA GEÇİTLERİ VE TABELALAR AZALACAK

Genelge, trafik işaretlemelerinde "mümkün olduğunca az, gerektiği kadar çok" ilkesini benimseyerek tabelaların standartlaşmasını öngörüyor. Meskun mahal dışındaki hemzemin yaya geçitleri, okul ve hastane bölgeleri hariç kaldırılacak. Orta refüj açıklıkları kapatılacak, gereksiz tabelalar kaldırılacak. Şehirlerarası yollarda meskun mahal levhalarının konumu da yeniden değerlendirilecek. Bu değişiklikler, sürücülerin daha net ve anlaşılır bir trafik ortamında seyahat etmesini sağlayacak. Çalışmalar, belediyeler ve ilgili bakanlıklarla koordineli şekilde yürütülüyor.

2025 KARAYOLLARI HIZ SINIRLARI

Otomobil (M1, M1G)

Yerleşim yeri içinde: 50 km/sa

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 90 km/sa

Bölünmüş yollarda: 110 km/sa

KGM tarafından işletilen otoyollarda: 130 km/sa

Yap-İşlet-Devret (YİD) otoyollarında: 140 km/sa

Minibüs (M2)

Yerleşim yeri içinde: 50 km/sa

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 80 km/sa

Bölünmüş yollarda: 90 km/sa

Otoyollarda: 100 km/sa

Otobüs (M2-M3)

Yerleşim yeri içinde: 50 km/sa

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 80 km/sa

Bölünmüş yollarda: 90 km/sa

Otoyollarda: 100 km/sa

Kamyonet (N1, N1G)

Yerleşim yeri içinde: 50 km/sa

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 80 km/sa

Bölünmüş yollarda: 85 km/sa

Otoyollarda: 95 km/sa

Panelvan (N1)

Yerleşim yeri içinde: 50 km/sa

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 85 km/sa

Bölünmüş yollarda: 100 km/sa

Otoyollarda: 110 km/sa

Kamyon ve Çekici (N2-N3)

Yerleşim yeri içinde: 50 km/sa

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 80 km/sa

Bölünmüş yollarda: 85 km/sa

Otoyollarda: 90 km/sa

Motosiklet (L3)

Yerleşim yeri içinde: 50 km/sa

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 80 km/sa

Bölünmüş yollarda: 90 km/sa

Otoyollarda: 100 km/sa

Motosiklet (L4, L5, L7)

Yerleşim yeri içinde: 50 km/sa

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 70 km/sa

Bölünmüş yollarda: 80 km/sa

Otoyollarda: 80 km/sa

Motorlu Bisiklet (L1, L2, L6)

Yerleşim yeri içinde: 30 km/sa

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 45 km/sa

Bölünmüş yollarda: 45 km/sa

Otoyollarda: Giremez

Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar

Yerleşim yeri içinde: 30 km/sa

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 50 km/sa

Bölünmüş yollarda: 60 km/sa

Otoyollarda: 70 km/sa

Özel Yük Taşıma İzin Belgeli Araçlar

Yerleşim yeri içinde: 30 km/sa

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 50 km/sa

Bölünmüş yollarda: 50 km/sa

Otoyollarda: 60 km/sa

Lastik Tekerlekli Traktörler

Yerleşim yeri içinde: 20 km/sa

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 30 km/sa

Bölünmüş yollarda: 40 km/sa

Otoyollarda: Giremez

Arızalı Araç Çeken Araçlar

Yerleşim yeri içinde: 20 km/sa

Şehirlerarası çift yönlü yollarda: 20 km/sa

Bölünmüş yollarda: 30 km/sa

Otoyollarda: 40 km/sa

İş Makineleri

Yerleşim yeri içinde ve dışında: 20 km/sa

Otoyollarda: Yolun yapım, bakım veya işletilmesinden sorumlu kuruluşun izni olmadan giremez

