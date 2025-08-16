Balıkesir deprem son dakika | AFAD duyurdu: Sındırgı son depremler 16 Ağustos

CANLI SKOR ANA SAYFA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 şiddetindeki depremin artçıları sürüyor. AFAD, 16 Ağustos Cumartesi gününe de sarsıntılarla başlayan Ege Bölgesi'nde, 4,0 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren 3'ün üzerinde çok sayıda sarsıntının kaydedildiği bölgedeki son depremleri haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 12:00
Balıkesir deprem son dakika | Balıkesir'de 16 Ağustos günü öğle saatlerinde 4,0 şiddetinde deprem meydana geldi. 10 Ağustos'tan bu yana sayısız artçı sarsıntının kaydedildiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, depremler devam ediyor. 11.06'da 3,7 şiddetindeki depremle sarsılan Balıkesirliler, 11.21'de ise 4,0 şiddetinde bir deprem yaşadı. İşte Balıkesir'de son depremler...

AFAD DUYURDU: BALIKESİR 4,0 İLE SALLANDI

AFAD, 4,0 şiddeetindeki depremin 11.21'de gerçekleştiğini belirtti. Twitter üzerinden paylaştığı bilgide, yerin 7.58 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedilen sarsıntının merkez üssü ise yine Balıkesir, Sındırgı olarak kayıtlara geçti.

BALIKESİR RİSKLİ İLÇELERİ

havran, Kepsut, Gönen, Manyas, Susurluk, Edremit, Burhaniye, Bandırma, Dursunbey, Sındırgı, Savaştepe, Bigadiç, İvrindi ve Balya gibi ilçeler fay hatlarına yakınlıkları nedeniyle yüksek deprem riski taşır. Ayrıca, Kuva-yi Milliye, Paşaalanı, Üçpınar ve Ayşebacı gibi mahalleler de Simav Fayı'nın etkisi altındadır.

BALIKESİR'DEN HANGİ FAY HATLARI GEÇİYOR?

Balıkesir'de bulunan başlıca fay hatları şunlardır:

Havran-Balıkesir Fay Zonu: Edremit Körfezi'nden başlayarak İvrindi ve Balya üzerinden Balıkesir'e uzanan bu fay hattı, yaklaşık 120 km uzunluğundadır ve 7-8 km genişliğe sahiptir. Bu zon, Havran-Balya ve Balıkesir Fayı olarak iki ana kola ayrılır. Balıkesir Fayı, Gökçeyazı ve Kepsut segmentlerini içerir.

Simav Fayı: Balıkesir'in Simav ilçesi çevresinden başlayarak güneydoğuya doğru uzanan bu fay, Gediz Graben Sistemi'nin bir parçasıdır. Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Konya illerini etkileyebilecek geniş bir alana yayılır. 6.0-7.0 büyüklüğünde depremler üretebilecek potansiyele sahiptir.

Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Güney Kolları: Balıkesir, Kuzey Anadolu Fayı'nın batı uzantılarıyla etkileşim halindedir. Bu hatlar, özellikle Manyas, Susurluk, Gönen ve Bandırma gibi ilçeleri etkileyebilir.

Edremit Fay Zonu: Toplam 90 km uzunluğundaki bu zon, Altınoluk ve Zeytinli segmentlerinden oluşur ve tarihsel olarak yıkıcı depremlere neden olmuştur (örneğin, 1944'te 6.8 büyüklüğünde deprem).

Diğer Faylar: MTA verilerine göre, Balıkesir'de Yenice-Gönen Fayı, Sinekçi Fayı, Bandırma Fayı, Sarıköy Fayı, Gündoğan Fayı, Akçapınar Fayı, Şamlı Fayı ve Manyas Fay Zonu gibi çok sayıda aktif fay hattı bulunmaktadır.

