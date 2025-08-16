AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman? | 2025 AÖF yaz okulu sonuçları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2025 AÖF YAZ OKULU | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 akademik yılı yaz okulu sınavları, 16 Ağustos Cumartesi günü 81 ilde eş zamanlı olarak yapılıyor. Güz ve bahar dönemlerinde başarısız olan veya notlarını yükseltmek isteyen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sınavın ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman? İşte detaylar...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi, 2025 AÖF yaz okulu sınav sonuçları için resmi bir tarih henüz duyurmadı. Ancak, geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, sonuçların sınav tarihinden yaklaşık 15 gün sonra, yani 31 Ağustos – 1 Eylül 2025 tarihlerinde açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, sonuçlarını aosogrenci.anadolu.edu.tr, Anadolu Mobil uygulaması veya e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Mazeret sınavı uygulanmayacağı için öğrencilerin sonuçları düzenli kontrol etmeleri öneriliyor.

YAZ OKULU SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek. Ayrıca, Anadolu Mobil uygulaması (iOS ve Android) ve e-Devlet üzerinden de sonuçlara erişim sağlanabilecek. Yaz okulu sınavına katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmayacak.

AÖF yaz okulu, öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde başarısız oldukları dersleri telafi etmeleri veya notlarını yükseltmeleri için sunulan bir fırsattır. 30 Haziran 2025'te başlayan yaz okulu dersleri, 16 Ağustos'ta yapılan sınavla sona erdi. Yaz okuluna, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri, kayıt yenileme durumuna bakılmaksızın katılım sağlayabilir. Ancak, önceki sınavlarda kopya nedeniyle sınavı geçersiz sayılan öğrenciler, yaz okulu sınavına katılma hakkına sahip değildir.