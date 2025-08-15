CANLI SKOR ANA SAYFA
ÖSYM, 2025-YÖKDİL/2 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 97 bin 530 adayın katılım gösterdiği sınav, 27 Temmuz’da gerçekleşti. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde yapılan YÖKDİL/2 sonuçlarını sorgulamak isteyenler için 'YÖKDİL SONUÇLARI | 2025-YÖKDİL/2 sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS' konularını haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 10:08
YÖKDİL/2 sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) sonuçlarının 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla erişime açıldığını duyurdu. İngilizce'de fen, sağlık ve sosyal bilimler; Almanca, Fransızca ve Arapça'da sosyal bilimler alanlarında sorulan 80 soruya 180 dakikada doğru cevap vermeye çalışan adaylar için sonuç sorgulama ekranı ve detayları derledik.

2025-YÖKDİL/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM DUYURDU: YÖKDİL-2 SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2025-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YÖKDİL PUANI NERELERDE KULLANILIR?

Akademik Kariyer: Üniversitelerde öğretim üyeliği, araştırma görevliliği gibi akademik pozisyonlarda yabancı dil yeterliliği aranır. YÖKDİL puanı bu pozisyonlara başvururken kullanılabilir.

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları: Bazı üniversiteler, yabancı dil yeterliliğini ölçen sınav puanlarını yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar için şart olarak belirler.

2025-YÖKDİL/2 SONUÇLARI TIKLA - ÖĞREN

Dil Yeterlilik Koşulu: Üniversitelerde yabancı dilde eğitim veren bölümlere kabul edilecek öğrenciler için YÖKDİL puanı, dil yeterliliğini belgelemek amacıyla kullanılabilir.

Akademik Yayınlar ve Araştırmalar: Akademik alanda yabancı dilde yayın yapabilmek için dil bilgisi gereklidir. YÖKDİL puanı, araştırmacıların yabancı dildeki yeterliliklerini gösterir.

