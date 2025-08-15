CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı olarak yayınlayan TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 08:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı yayınlayan TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgilerini sizler için derledik.

TV 8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

TV8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'den Brozovic sürprizi! Transfer Hakan Çalhanoğlu'na bağlı
DİĞER
Beşiktaş - St.Patrick's maçı sonrası ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin yeri...
İBB'ye yeni dalga operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
Kerem'de beklenmedik gelişme! Transfer bitti derken...
Galatasaray'dan çifte stoper operasyonu! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filistin'e destek Filistin'e destek 01:40
3 dakika dayandı! 3 dakika dayandı! 01:39
Ndidi tribünde Ndidi tribünde 01:38
9. saniyede penaltı şoku! 9. saniyede penaltı şoku! 01:37
Paulista’dan iki kritik hata Paulista’dan iki kritik hata 01:34
G.Saray'da Ederson tamam! G.Saray'da Ederson tamam! 00:43
Daha Eski
Solskjaer: Maçlara böyle başlarsak... Solskjaer: Maçlara böyle başlarsak... 00:43
Kartal ikinci yarıda kanatlandı! Kartal ikinci yarıda kanatlandı! 00:43
Beşiktaş'tan sağ bek transferi! Beşiktaş'tan sağ bek transferi! 00:43
F.Bahçe'de transfer açıklandı! F.Bahçe'de transfer açıklandı! 00:43
Beşiktaş maçının ilk dakikasında penaltı! Beşiktaş maçının ilk dakikasında penaltı! 00:43
Kerem'de beklenmedik gelişme! Transfer bitti derken... Kerem'de beklenmedik gelişme! Transfer bitti derken... 00:43