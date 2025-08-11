Resmi Gazete'de bugün! 11 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

CANLI SKOR ANA SAYFA
Resmi Gazete 11 Ağustos 2025 tarihli 32981. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 11 Ağustos Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 07:11 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 07:32
Resmi Gazete bugün 11 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 11 Ağustos Pazartesi tarihli 32983. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

11 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Atılım Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/4/2025 Tarihli ve E: 2024/142, K: 2025/97 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2025/134, K: 2025/114 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2024/171, K: 2025/118 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2025/8, K: 2025/125 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2024/192, K: 2025/126 Sayılı Kararı

👉11 AĞUSTOS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

