Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ konut belirleme kurası 11 Ağustos çekilişi YouTube canlı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul Avrupa Yakası için 28340 / 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası saat 09.30 itibarıyla gerçekleştirilecek. Kura çekimini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:23
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan İstanbul İli, Avrupa Yakası 28340 / 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası, 11 Ağustos 2025, Saat 09:30'da İdaremizin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılıyor.

Konut belirleme kurasından sonra hak sahipleri tarafından Gayrimenkul Satış Sözleşmesi 25 Ağustos 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin İdaremizin internet sayfasında ilan edilen Banka Şubelerinde ve Sözleşme Programına göre imzalanacak.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI KONUT BELİRLEME KURASINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

