İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ konut belirleme kurası 11 Ağustos çekilişi YouTube canlı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan İstanbul İli, Avrupa Yakası 28340 / 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası, 11 Ağustos 2025, Saat 09:30'da İdaremizin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılıyor.

Konut belirleme kurasından sonra hak sahipleri tarafından Gayrimenkul Satış Sözleşmesi 25 Ağustos 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin İdaremizin internet sayfasında ilan edilen Banka Şubelerinde ve Sözleşme Programına göre imzalanacak.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI KONUT BELİRLEME KURASINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN