Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 11 Ağustos

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 60'ın altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 49,12 olarak ölçüldü. İşte 11 Ağustos Pazartesi 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 06:55
BARAJ DOLULUK ORANLARI 11 AĞUSTOS | İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde %27,45molarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde %67,04 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 11 Ağustos Pazartesi günü yüzde 49,12 olarak ölçüldü.

💦11 AĞUSTOS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 11 Ağustos Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 49,12 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 11 Ağustos'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %47,09

🚿 Darlık Barajı: %60,34

🚿 Elmalı Barajı: %67,04

🚿 Terkos Barajı: %53,87

🚿 Alibey Barajı: %32,42

🚿 Büyükçekmece Barajı: %48,28

🚿 Sazlıdere Barajı: %42,26

🚿 Istrancalar Barajı: %27,45

🚿 Kazandere Barajı: %35,79

🚿 Pabuçdere Barajı: %42,13

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

