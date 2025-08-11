BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 11 Ağustos

BARAJ DOLULUK ORANLARI 11 AĞUSTOS | İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde %27,45molarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde %67,04 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 11 Ağustos Pazartesi günü yüzde 49,12 olarak ölçüldü.

💦11 AĞUSTOS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 11 Ağustos Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 49,12 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 11 Ağustos'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %47,09

🚿 Darlık Barajı: %60,34

🚿 Elmalı Barajı: %67,04

🚿 Terkos Barajı: %53,87

🚿 Alibey Barajı: %32,42

🚿 Büyükçekmece Barajı: %48,28

🚿 Sazlıdere Barajı: %42,26

🚿 Istrancalar Barajı: %27,45

🚿 Kazandere Barajı: %35,79

🚿 Pabuçdere Barajı: %42,13

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.