CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler A101 Haftanın Yıldızları kataloğu - 8 Ağustos aktüel ürünler listesi

A101 Haftanın Yıldızları kataloğu - 8 Ağustos aktüel ürünler listesi

A101 Haftanın Yıldızları aktüel kataloğunu yayımladı. Hep ucuz, en ucuz sloganıyla kaliteyi uygun fiyatla raflarına taşıyan A101, 8 Ağustos Cuma gününden itibaren fiyatları indiriyor. Temel gıda ürünlerinden şampuana, tuvalet kağıdından şekerlemelere onlarca üründe fiyatları dibe çeken A101'in aktüel kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 14:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A101 Haftanın Yıldızları kataloğu - 8 Ağustos aktüel ürünler listesi

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L: 359 ,50 TL
Nuh'un Ankara Makarnası 500 g: 22,50 TL
Doğuş Rize Çay 1 kg: 169 TL
Öncü Pul Biber 500 g: 109 TL
Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 350 g: 199 TL
Ovadan Baldo Pirinç 1 kg: 76,50 TL
Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 g: 249 TL

A101 Haftanın Yıldızları kataloğu - 8 Ağustos aktüel ürünler listesi

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 kg: 245 TL
Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g: 149 TL
Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 kg: 65 TL
Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 350 g: 299 TL
Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 g: 90 TL
Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 500 g: 125 TL
İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 750 g: 129 TL
Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 850 g: 149 TL


A101 Haftanın Yıldızları kataloğu - 8 Ağustos aktüel ürünler listesi

Ülker Gofret: 10 TL
Eti Antep Fıstıklı Çikolata: 65 TL
Eti Sütlü Kare Çikolata: 42 TL
Ülker Petibör Bisküvi 450 g: 45 TL
Ülker Halley Bisküvi: 63 TL
Eti Burçak Bisküvi: 30 TL
Eti Fındıklı Çikolata: 44 TL

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A101 Haftanın Yıldızları kataloğu - 8 Ağustos aktüel ürünler listesi

HARİBO ÜRÜNLERİNDE %25 İNDİRİM
Haribo Yumuşak Şeker 18 g: 5,50 TL
Haribo Yumuşak Şeker 55 g: 18 TL
Haribo Happy Mix Yumuşak Şeker 200 g: 33,50 TL

A101 Haftanın Yıldızları kataloğu - 8 Ağustos aktüel ürünler listesi

Gazlı İçecek 6x250 ml: 119 TL
Fuse Tea Buzlu Çay 6x330 ml: 125 TL
Papia BioCare 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li: 99,50 TL

Peynes Lor Peyniri 500 g: 37,50 TL
Muratbey Tel Peyniri 200 g: 99,50 TL
Bahçıvan Çeçil Peyniri 200 g: 95 TL
Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 400 g: 119 TL
Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu: 69,50 TL
Hun Fıstıklı Helva 500 g: 71 TL
Baştacı Çemensiz Dana Pastırma 120 g: 155 TL

REKLAM - TOD
Tadic'in yeni takımı belli oldu
DİĞER
Jennifer Lopez sahnede seyirci tuvalet kuyruğundaydı! O anlar çok konuşuldu
Çanakkale'de orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor!
Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı!
G.Saray'dan scout transferi! 2005 doğumlu genç yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tadic'in yeni takımı belli oldu Tadic'in yeni takımı belli oldu 16:44
Beşiktaş genç futbolcuyu Novi Pazar'a kiraladı Beşiktaş genç futbolcuyu Novi Pazar'a kiraladı 16:17
Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı! Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı! 16:15
Oranlar güncellendi! İşte F.Bahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali Oranlar güncellendi! İşte F.Bahçe'nin Feyenoord'u eleme ihtimali 16:12
Masuaku Ada yolcusu! Masuaku Ada yolcusu! 16:01
Mourinho'dan değişiklik kararı! Mourinho'dan değişiklik kararı! 15:36
Daha Eski
Ümit Aktan son yolculuğuna uğurlandı Ümit Aktan son yolculuğuna uğurlandı 15:12
Vitor Reis Girona'da! Vitor Reis Girona'da! 14:58
"G.Saray istese imza attırır!" "G.Saray istese imza attırır!" 14:55
Ketenci'den açıklamalar! Ketenci'den açıklamalar! 14:52
Barcelona'dan kötü haber... Barcelona'dan kötü haber... 14:40
İşte Kerem'in F.Bahçe'den alacağı maaş! İşte Kerem'in F.Bahçe'den alacağı maaş! 14:21