A101 Haftanın Yıldızları kataloğu - 8 Ağustos aktüel ürünler listesi

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L: 359 ,50 TL
Nuh'un Ankara Makarnası 500 g: 22,50 TL
Doğuş Rize Çay 1 kg: 169 TL
Öncü Pul Biber 500 g: 109 TL
Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 350 g: 199 TL
Ovadan Baldo Pirinç 1 kg: 76,50 TL
Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 g: 249 TL
Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 kg: 245 TL
Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g: 149 TL
Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 kg: 65 TL
Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 350 g: 299 TL
Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 g: 90 TL
Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 500 g: 125 TL
İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 750 g: 129 TL
Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 850 g: 149 TL
Ülker Gofret: 10 TL
Eti Antep Fıstıklı Çikolata: 65 TL
Eti Sütlü Kare Çikolata: 42 TL
Ülker Petibör Bisküvi 450 g: 45 TL
Ülker Halley Bisküvi: 63 TL
Eti Burçak Bisküvi: 30 TL
Eti Fındıklı Çikolata: 44 TL