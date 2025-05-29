İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2025 | Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İl dışı atamalar ne zaman ve nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı öğretmen yer değiştirme takvimine göre il dışı tayin başvuruları tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, gözler şimdi heyecanla beklenen atama sonuçlarına çevrildi. Yeni eğitim öğretim yılında farklı şehirlerde görev yapmaya hazırlanan öğretmenler, "Tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İl dışı atamalar ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte il dışı atama takvimi...

İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2025

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte, sonuçların Haziran ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor. Adaylar, sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek. Bu platform üzerinden başvuru formunu eksiksiz dolduran öğretmenler, il dışı tayin hakkı için ilk adımı atmış oluyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, başvurular 2 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

İL DIŞI ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmenlerin iller arası tayin takvimine göre, il dışı tayin atamaları 3 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. İlişik Kesme işlemi ise 27 Haziran 2025 tarihinde olacak.

İL DIŞI ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 2 Haziran 2025 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.