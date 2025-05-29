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Haberler Haberler Bim 29 Mayıs aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Bim 29 Mayıs aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra elektronik ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 29 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 10:37
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Bim 29 Mayıs aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Ola Elektrikli Bisiklet: 14.950 TL
Ola Katlanır Elektrikli Bisiklet: 22.900 TL
Şarjlı Led Flaşör: 99 TL
Araç İçi Düzenleyici: 249 TL
Araç İçi Güneşlik Şemsiye: 399 TL
Araç Koltuk Yanı Saklama Kutusu: 239 TL

Bim 29 Mayıs aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Kumtel Turbo Cam Siyah Ankastre Set: 8.690 TL
Onvo Mikrodalga Fırın: 2.499 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 9.250 TL
Kumtel Kablosuz Buharlı Ütü: 1.990 TL
Heifer Power X Şarjlı Süpürge: 4.790 TL

Bim 29 Mayıs aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

12.000 BTU Klima: 24.990 TL
Kumtel Kule Tipi Vantilatör: 1.390 TL
TCL 43 İnç Full HD Android Smarted Led TV: 11.750 TL
Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV: 20.990 TL

Bim 29 Mayıs aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Vileda Spino Ultra Yedek Paspas: 99 TL
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti: 729 TL
Banyo Seti 5'li: 349 TL
Cam Sıvı Sabunluk 330 cc: 119 TL
İki Katlı Şampuanlık: 199 YL
Kadife Askı Seti 5'li: 79 TL

Bim 29 Mayıs aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Chef's Karnıyarık Tenceresi 26 cm: 429 TL
Wok Tava 28 cm: 299 TL
Berlin 2'li Düdüklü Tencere Seti: 1.199 TL
Berlin Aşure Tenceresi: 799 TL
Berlin Çaydanlık: 599 TL

Bim 29 Mayıs aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

PP Valiz Çeşitleri Büyük/Orta/Küçük Boy: 879/759/689 TL
Valiz Organizer Set 6'lı: 99 TL
Çamaşır Sepeti: 229 TL
Dört Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici: 219 TL
Baza Kutulu Hurç: 189 TL
Raf Organizer: 119 TL

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