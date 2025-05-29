Bim 29 Mayıs aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Ola Elektrikli Bisiklet: 14.950 TL
Ola Katlanır Elektrikli Bisiklet: 22.900 TL
Şarjlı Led Flaşör: 99 TL
Araç İçi Düzenleyici: 249 TL
Araç İçi Güneşlik Şemsiye: 399 TL
Araç Koltuk Yanı Saklama Kutusu: 239 TL
Ola Elektrikli Bisiklet: 14.950 TL
Kumtel Turbo Cam Siyah Ankastre Set: 8.690 TL
Onvo Mikrodalga Fırın: 2.499 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 9.250 TL
Kumtel Kablosuz Buharlı Ütü: 1.990 TL
Heifer Power X Şarjlı Süpürge: 4.790 TL
12.000 BTU Klima: 24.990 TL
Kumtel Kule Tipi Vantilatör: 1.390 TL
TCL 43 İnç Full HD Android Smarted Led TV: 11.750 TL
Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV: 20.990 TL