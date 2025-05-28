CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı olarak yayınlayan TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 07:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı yayınlayan TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgilerini sizler için derledik.

TV 8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

TV8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

F.Bahçe'den Grealish çıkarması!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a kutlama göndermesi! Euroleague şampiyonluğu Kadıköy'de böyle kutlandı...
Bu haber sadece TAKVİM'de! Ekrem İmamoğlu koruma müdürü Mustafa Akın'a belediyenin kesesi sonuna kadar açılmış: 1.5 milyon TL maaşından havyarına...
Mourinho'yu istediler! O rakam ortaya çıktı
Fenerbahçe Japon yıldızın peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Turan'ın yeni takımı resmen açıklandı! Arda Turan'ın yeni takımı resmen açıklandı! 00:20
F.Bahçe Beko taraftarıyla şampiyonluğu kutladı! F.Bahçe Beko taraftarıyla şampiyonluğu kutladı! 00:20
Ansu Fati için anlaşma sağlandı! Ansu Fati için anlaşma sağlandı! 00:20
De Bruyne imzayı atıyor! De Bruyne imzayı atıyor! 00:20
Demirel'den Osimhen itirafı! "G.Saray'a geldiğinde..." Demirel'den Osimhen itirafı! "G.Saray'a geldiğinde..." 00:20
Süper Lig'de 37. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 37. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:20
Daha Eski
G.Saray'dan Yunus Akgün açıklaması! G.Saray'dan Yunus Akgün açıklaması! 00:20
F.Bahçe'den Vecino bombası! F.Bahçe'den Vecino bombası! 00:20
Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı! Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı! 00:20
G.Saray Gürcü kanat için transfer yarışında! G.Saray Gürcü kanat için transfer yarışında! 00:20
F.Bahçe'de ayrılık kesinleşti! Osayi-Samuel... F.Bahçe'de ayrılık kesinleşti! Osayi-Samuel... 00:20
Osimhen'i böyle duyurdular! Transferde flaş iddia Osimhen'i böyle duyurdular! Transferde flaş iddia 00:20