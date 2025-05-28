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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 28 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 28 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 28 Mayıs 2025 tarihli 32913. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 28 Mayıs Çarşamba 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 08:58
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Resmi Gazete'de bugün! 28 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 28 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 28 Mayıs Çarşamba tarihli 32913. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 28 Mayıs Çarşamba Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

28 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9890)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/203, 204, 205)

YÖNETMELİKLER

–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsabaka, Yarışma ve Gösteri Hasılat Payı Yönetmeliği

–– Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2025/1)

–– Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

👉28 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

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