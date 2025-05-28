Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir? - Bursluluk Sınavı sonuçları tarihi

27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonrası gözler artık sonuçlarda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavda, 1 milyonu aşkın öğrenci burs alma umuduyla ter döktü. Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, hem kendileri hem de aileleri için büyük önem taşıyan bu sınavın sonucunu sabırsızlıkla bekliyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan sınavın ardından en çok merak edilen soru ise "2025 Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" oldu. Peki, İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Bursluluk sınavı sonuçları tarihi hakkında merak edilenler...

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonrasında, sınav heyecanını geride bırakan öğrenciler şimdi doğru ve yanlışlarını kontrol etme sürecine geçti. Bu kapsamda beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, Bursluluk Sınavı soru ve cevapları odsgm.meb.gov.tr adresinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Cevap anahtarına erişmek isteyen öğrenciler, odsgm.meb.gov.tr adresini ziyaret ederek, sınıf düzeylerine uygun kitapçıkları ve cevap anahtarlarını kolaylıkla inceleyebilir.

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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ile ilgili beklenen açıklama geldi. MEB'in yayımladığı resmi kılavuz doğrultusunda, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Yapılan duyuruya göre, 2025 Bursluluk Sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla adayların erişimine açılacak.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bursluluk Sınavı sonuçlarını öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle öğrenebilecek. Sonuç ekranı üzerinden hem puan durumuna hem de burs kazanıp kazanmadıklarına dair detaylara ulaşılabilecek.

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BURSLULUK SINAVI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, burs almaya hak kazanan öğrenciler de netleşecek. Başarılı olan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği resmi mevzuat doğrultusunda burs desteğinden yararlanabilecek.

İOKBS sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan öğrenciler için ödemeler, her yıl olduğu gibi belirli bir takvime göre yürütülüyor. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği kapsamında, burs ödemeleri öğrencinin kazandığı okula kaydını yaptırdığı tarihi izleyen yılın Ekim ayı başında başlıyor.

Bu kapsamda, burs almaya hak kazanan öğrencilerin hesaplarına her ay düzenli şekilde ödeme yapılacak ve bu destek, 12 ay boyunca kesintisiz devam edecek.