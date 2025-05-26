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Haberler Haberler Etno'da görkemli kapanış

Etno'da görkemli kapanış

7. Etnospor Kültür Festivali'nde dördüncü ve son gün etkinlikleri nefesleri kesti. Festival görkemli bir kapatış töreniyle son buldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 06:50
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Etno'da görkemli kapanış

Dünya Etnospor Birliği tarafından bu sene 7'ncisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde dördüncü ve son gün nefesleri kesti. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 35 ülkenin katılım sağladığı festivalin son gününde geleneksel sporlar, oyunlar ve el sanatları ile gastronomi ve sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlendi. Özellikle Gürcistan'a ait binicilik oyunu Tskhenburti, 7. Etnospor Kültür Festivali'ne renk kattı. 6 oyuncudan oluşan ve 10-15'er dakikadan iki devre şeklinde yapılan müsabaka izleyenlerden tam not aldı. 7'nci Etnospor Kültür Festivali, akşam saatlerinde yapılan görkemli bir kapanış töreniyle sona erdi.

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