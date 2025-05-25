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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 25 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 25 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 25 Mayıs 2025 tarihli 32910. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 25 Mayıs Pazar 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 08:31
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Resmi Gazete'de bugün! 25 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 25 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 25 Mayıs Pazar tarihli 32910. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 25 Mayıs Pazar Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

25 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Köpekli Arama Timi Çalışma ve Sınav Yönetmeliği

–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/8)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/9)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/10)

👉25 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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