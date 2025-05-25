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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Başkan Erdoğan'dan THY EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik!

Başkan Erdoğan'dan THY EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik!

Başkan Erdoğan'dan THY EuroLeague Kupası'nı 2. kez kazanma başarısı gösteren Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı geldi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 23:10
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Başkan Erdoğan'dan THY EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70'lik skorla mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Bu zaferin ardından Başkan Erdoğan'dan sarı-lacivertliler için tebrik mesajı geldi.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN MESAJI:

Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran Fenerbahçe Beko Basketbol takımının ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum.

EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe Beko!
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