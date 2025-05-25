Başkan Erdoğan'dan THY EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70'lik skorla mağlup ederek mutlu sona ulaştı.
Bu zaferin ardından Başkan Erdoğan'dan sarı-lacivertliler için tebrik mesajı geldi.
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN MESAJI:
Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran Fenerbahçe Beko Basketbol takımının ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum.
Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran @FBBasketbol takımını ve tüm @Fenerbahce camiasını yürekten tebrik ediyorum. 🏀 🇹🇷 pic.twitter.com/u3mq5OMFr3— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 25, 2025