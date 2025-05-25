Başkan Erdoğan'dan THY EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70'lik skorla mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Bu zaferin ardından Başkan Erdoğan'dan sarı-lacivertliler için tebrik mesajı geldi.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN MESAJI:

Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran Fenerbahçe Beko Basketbol takımının ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum.