CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2025' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 07:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

İşte Koç ile Yıldırım arasında konuşulanlar
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi!
DİĞER
Fenerbahçe, Osimhen'in eski takım arkadaşını alıyor! Mourinho onu kadroda istedi...
Yapım şirketi sahibi itirafçı oldu! İBB'deki rüşvet ağını anlattı: Ver parayı al hakedişi
Cimbom'dan stopere bomba transfer!
G.Saray'da Yunus Akgün sevinci!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko finalde! Fenerbahçe Beko finalde! 23:59
Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı? Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı? 23:59
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! 23:59
G.Saray'dan flaş Xhaka hamlesi! G.Saray'dan flaş Xhaka hamlesi! 23:59
Martial Süper Lig yolcusu! Transferi böyle duyuruldu Martial Süper Lig yolcusu! Transferi böyle duyuruldu 23:59
Bolu'yu eleyen Bandırma turladı! Bolu'yu eleyen Bandırma turladı! 23:59
Daha Eski
En-Nesyri'den flaş karar! Protestoların ardından... En-Nesyri'den flaş karar! Protestoların ardından... 23:59
Rafa Silva'ya sürpriz talip çıktı! Solskjaer'in transfer kararı... Rafa Silva'ya sürpriz talip çıktı! Solskjaer'in transfer kararı... 23:59
G.Saray'a 5. yıldız hediyesi Bernardo Silva! G.Saray'a 5. yıldız hediyesi Bernardo Silva! 23:59
F.Bahçe'den ses getirecek transfer! F.Bahçe'den ses getirecek transfer! 23:59
7. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün! 7. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün! 23:59
G.Saray'da yıldız isim satış listesine konuldu G.Saray'da yıldız isim satış listesine konuldu 23:59