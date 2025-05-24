CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 24 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 24 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 24 Mayıs 2025 tarihli 32909. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 24 Mayıs Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 09:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 24 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 24 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 24 Mayıs Cumartesi tarihli 32909. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Mayıs Cumartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

24 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9889)

YÖNETMELİK

–– Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/13)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/05/2025 Tarihli ve 13534, 13535, 13536, 13537, 13538 ve 13539 Sayılı Kararları

–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 15/5/2025 Tarihli ve 2025-28/3 Sayılı Kararı

👉24 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi!
Kızından Osimhen'e: Galatasaray'da kal babacığım
DİĞER
Kızıyla güzellik yarışına girdi! Sosyete Nazlı Sabancı'nın annesi Güneş Dimili'nin bu değişimini konuşuyor...
CHP'li İBB'ye 4. dalga operasyon | Saraçhane'deki rüşvet ve yolsuzluk ağı bir bir çözülüyor! Seçil Erzan dosyasında ismi geçen tefeci dosyada
Cimbom'dan stopere bomba transfer!
G.Saray'da Yunus Akgün sevinci!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 24 Mayıs Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 24 Mayıs Cumartesi 2025 08:44
Fenerbahçe Beko finalde! Fenerbahçe Beko finalde! 23:59
Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı? Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı? 23:59
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! 23:59
G.Saray'dan flaş Xhaka hamlesi! G.Saray'dan flaş Xhaka hamlesi! 23:59
Martial Süper Lig yolcusu! Transferi böyle duyuruldu Martial Süper Lig yolcusu! Transferi böyle duyuruldu 23:59
Daha Eski
Bolu'yu eleyen Bandırma turladı! Bolu'yu eleyen Bandırma turladı! 23:59
En-Nesyri'den flaş karar! Protestoların ardından... En-Nesyri'den flaş karar! Protestoların ardından... 23:59
Rafa Silva'ya sürpriz talip çıktı! Solskjaer'in transfer kararı... Rafa Silva'ya sürpriz talip çıktı! Solskjaer'in transfer kararı... 23:59
G.Saray'a 5. yıldız hediyesi Bernardo Silva! G.Saray'a 5. yıldız hediyesi Bernardo Silva! 23:59
F.Bahçe'den ses getirecek transfer! F.Bahçe'den ses getirecek transfer! 23:59
7. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün! 7. Etnospor Kültür Festivali'nde 2. gün! 23:59