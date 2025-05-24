Resmi Gazete'de bugün! 24 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 24 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 24 Mayıs Cumartesi tarihli 32909. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Mayıs Cumartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

24 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9889)

YÖNETMELİK

–– Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/13)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/05/2025 Tarihli ve 13534, 13535, 13536, 13537, 13538 ve 13539 Sayılı Kararları

–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 15/5/2025 Tarihli ve 2025-28/3 Sayılı Kararı

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri