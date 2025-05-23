Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? | 2025 Kurban Bayramı hangi gün, kaç gün tatil?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2025? | İslam dininde iki büyük bayramdan biri olan Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan bir gün fazla yani 4 gün olarak kutlanır. Kurban Bayramı, Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'i Allah'a kurban etme emrini yerine getirme konusundaki teslimiyetini anmak için kutlanan bu bayramda, maddi durumu belirli seviyedeki kişiler, Allah için kurban keser ve bunu fakir kişilere dağıtır. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün 2025? Kurban Bayramı hangi gün, kaç gün tatil?

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak. 4 gün boyunca sürecek olan bayramın son günü 9 Haziran Pazartesi günü olacak.

Arefe: 5 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 1. günü: 6 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 2. günü: 7 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı 3. günü: 8 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 4. günü: 9 Haziran Pazartesi

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çalışanlar için Kurban Bayramı'ndaki tatil ile ilgili açıklamada bulundu. Altun, 'Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.' dedi.