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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 22 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 22 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 22 Mayıs 2025 tarihli 32907. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 22 Mayıs Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 08:49
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Resmi Gazete'de bugün! 22 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 22 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 22 Mayıs Çarşamba tarihli 32907. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Mayıs Perşembe Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

22 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1450 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/3)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/32318] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 Tarihli ve E: 2025/50, K: 2025/47 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/2/2025 Tarihli ve 2022/60965 Başvuru Numaralı Kararı

👉22 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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