AÖF sınav giriş belgesi 2025 | AÖF bahar dönemi final sınavı giriş yeri sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 Bahar Dönemi final sınavları için giriş belgeleri yayımlandı. Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlara katılacak öğrenciler için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınav yerleri nasıl sorgulanır? İşte, sınav giriş belgesi alma ekranı ve detaylı bilgiler...

2025 AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

SINAV GİRİŞ BELGESİ OLMAYAN ADAYLAR SALONA ALINMAYACAK

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), her yıl binlerce öğrencinin eğitim hayatını sürdürdüğü açık öğretim sisteminde, 2024-2025 Bahar Dönemi final sınavlarına hazırlık sürecinde son aşamaya gelindi. Sınav giriş belgeleri, 16 Mayıs 2025 tarihinde Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, sınav yerlerini ve sınavla ilgili diğer detayları öğrenmek için bu belgeleri mutlaka edinmelidir. Sınav giriş belgesi olmadan sınavlara katılım mümkün değildir.

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Anadolu Üniversitesi'nin resmi öğrenci otomasyon sistemi olan https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak sınav giriş belgesine ulaşabilirsiniz. Bu platforma, T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle erişerek sınav giriş belgenizi görüntüleyebilir ve çıktısını alabilirsiniz.

Öte yandan e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak Anadolu Üniversitesi'nin sunduğu hizmetler arasında "AÖF Sınav Giriş Belgesi Sorgulama" seçeneğini kullanarak da belgenize ulaşabilirsiniz. Her iki yöntemde de belgenizi sınav tarihinden bir hafta önce almanız önerilir.